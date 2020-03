Adriana Volpe GF Vip in crisi “Il mio matrimonio? “Tempo per pensare”

Adriana Volpe, la vicinanza ad Andrea Denver sembra essere pericolosa

Adriana Volpe è uno dei personaggi del Grande Fratello che desta più curiosità. È una delle donne più enigmatiche della TV italiana e per questo coloro che seguono il reality hanno un unico obiettivo. Cercare di capire se si tratta di un personaggio vero, umile, altruista oppure di una donna doppiogiochista e falsa.

Adesso sta rischiando di compromettere il matrimonio con Roberto Parli. L’uomo a quanto pare non riesce ad accettare la vicinanza tra la moglie ed il concorrente Andrea Denver.

Qualche puntata fa infatti Alfonso Signorini aveva svelato l’interesse del giovane ragazzo nei confronti della bionda conduttrice Rai. Si era però detto che dall’altra parte non c’era mai stato alcun segno di interesse. E’ anche vero che la donna si era mostrata felice delle attenzioni ricevute da parte del ragazzo.

Adriana Volpe riceve una lettera preoccupante da parte del marito

Proprio nel corso dell’ultima puntata Adriana ha ricevuto una lettera da parte del marito, le sue parole l’hanno lasciata un pò scossa. L’uomo le ha chiesto di comportarsi in maniera dignitosa per evitare di farlo soffrire o di far sorgere dubbi sul loro matrimonio.

Sembrerebbe infatti che alcuni comportamenti di Adriana Volpe non gli siano affatto piaciuti. Ma di cosa stava parlando? Di qualche sguardo, di qualche abbraccio in più nei confronti di Andrea e non soltanto. Ad ogni modo una volta conclusa la diretta Adriana è esplosa ed ha accusato il programma di aver montato male dei frammenti delle riprese.

Così parlando con Sossio Aruta ha dichiarato che forse tutto questo le è stato utile a capire che ha bisogno di tempo per se stessa, per portare a termine un percorso introspettivo e risolvere delle questioni. Fuori dalla casa, afferma, non ha tempo per farlo e quindi prende al volo quest’occasione per farlo. Ma di quali dubbi sta parlando?

Marcello Cirillo si schiera dalla parte di Adriana e dichiara che…

Invece per quanto riguarda la questione Andrea Denver, Adriana ha specificato che da parte sua non c’è mai stata attrazione fisica o di qualunque altro genere. Si schiera dalla sua parte Marcello Cirillo, suo storico amico, che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito.

Il conduttore ha infatti affermato che Adriana è così come la vediamo, che non è finta, stratega o manipolatrice come molti pensano. Non è il tipo che si perde dietro ai ragazzi giovani, lei ha bisogno di uomini che abbiano qualità, di uomini che possono farla sentire forte e al sicuro.

Se fosse come qualcuno ha osato affermare, probabilmente sarebbero già venuti fuori dei gossip anche su loro due dato che per motivi di lavoro hanno trascorso tantissimo tempo insieme.