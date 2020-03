Sara Affi Fella, ecco le nuove rivelazioni sulla sua gravidanza

Le nuove rivelazioni

Nelle ultime ore sul web Sara Affi Fella è al centro dell’attenzione per una sua piacevole notizia. Ha riferito ai suoi follower che a breve renderà padre il fidanzato Francesco Fedato. La sua storia con il calciatore va a gonfie vele fin dal primo giorno che si sono incontrati.

Nonostante lo scandalo di Uomini e Donne, l’ex tronista è riuscita a voltare pagina e fortunatamente ha trovato un ragazzo non curante dei suoi errori. L’arrivo della cicogna non ha fatto altro che renderli più uniti e innamorati. Purtroppo molti non hanno dimenticato ciò che ha combinato ai tempi del suo trono, dunque è intervenuta per chiarire la sua posizione.

‘Non ho rilasciato nessuna intervista esclusiva sulla gravidanza’

Le nuove rivelazioni sulla sua gravidanza hanno reso felici la maggior parte degli utenti social. Del resto la nascita di un bambino è sempre sinonimo di gioia e speranza. Dopo anni di critiche e insulti, finalmente Sara può sorridere alla vita. Ai tempi del programma di Maria De Filippi ha scelto Luigi Mastroianni, ma in realtà era ancora legata a Nicola Panico.

Quest’ultimo ha deciso di smascherarla quando è stato lasciato per un altro. Da quel momento la ragazza ha vissuto un periodo difficile al punto tale da andare dallo psicologo. Non solo le agenzie hanno annullato i contratti di collaborazione, ma la gente per strada (e su Instagram) le puntava il dito contro.

Per questo motivo si è allontanata dal mondo virtuale. Con il passare del tempo si è rimboccata le maniche per farsi valere. Ha trovato un compagno, al quale darà un figlio fra nove mesi. Attraverso un video Sara ha voluto precisare che non ha dato l’esclusiva a nessun giornale. Non vuole ottenere dei guadagni sulla dolce attesa. Così facendo ha messo a tacere coloro che hanno pensato all’ennesima tattica per avere visibilità.

‘Cancellerei quasi tutto quello che è successo negli ultimi anni’

Sara ha ammesso di avere ancora dei sensi di colpa per ciò che ha fatto alle spalle di UeD e di tutti i telespettatori. Se potesse, cancellerebbe il suo passato. Queste parole hanno toccato l’ex Nicola che è intervenuto per dire la sua. E’ stufo di essere sempre chiamato in causa, quindi dovrebbe smetterla di infangare lui per ottenere il sostegno degli altri. Come avrà reagito alla notizia della gravidanza?