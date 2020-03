Maria De Filippi, sfottò a Salvini ad Amici 2020? (Video)

La puntata di ieri sera di Amici 2020 è stata davvero particolare. Ad influenzare più di tutto l’ambiente è stata l’assenza del pubblico in studio. Misura, questa, voluta dal Governo per cercare di arginare il più possibile i contagi da Coronavirus. Maria De Filippi inizia la puntata in maniera pungente. Una sorta di “vignetta satirica” che riprende quanto fatto da Salvini in campagna elettorale.

Maria De Filippi e la sua troupe sotto casa della Ferilli

Quello tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è un rapporto d’amicizia molto profondo. Recentemente le due donne hanno speso parole bellissime l’una per l’altra e proprio ieri sera i telespettatori di Amici 2020 hanno assistito ad una scenetta molto particolare. La seconda puntata del serale, infatti, esordisce con una troupe della De Filippi inviata proprio sotto casa di Sabrina Ferilli.

Una volta citofonato, una Sabrina Ferilli dall’aria abbastanza seccata risponde. “Che vuoi? Che c***o stai facendo sotto casa mia? Dovevi venire da me stasera? Stavo mangiando. Volete salire? Ma certo che no, non me ne frega niente, sono in pigiama”. Sono queste le parole dette dalla donna ad una Maria De Filippi che, in studio, se la ride davvero.

Una scenetta davvero simpatica, una maniera certamente particolare per iniziare la puntata che, come anticipato, è sembrata molto strana a causa della totale assenza di pubblico in studio.

Lo sfottò a Salvini, lo spunto

La storia di Salvini e del citofono è ormai divenuta molto più che nota in Italia. Ed è proprio a questo che Maria De Filippi sembra ispirarsi per il suo debutto di puntata. Ricordiamo, in breve, quanto accaduto nei giorni scorsi.

In occasione della campagna elettorale legata alle elezioni regionali in Emilia Romagna, Matteo Salvini è andato a citofonare al Pilastro ad una famiglia tunisina, che in base ad alcune segnalazioni, era molto attiva sul fronte dello spaccio di droga a Bologna.

“Scusi lei è un pusher?” avrebbe chiesto Salvini al citofono per poi proseguire citofonando a diverse famiglie della stessa zona. Un comportamento che ha suscitato non poche polemiche, politiche e non, e che avrà forse anche conseguenze legali.

Nel frattempo, però, Maria De Filippi ne ha preso spunto per un siparietto davvero ironico e simpatico.