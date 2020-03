Conoscete il fidanzato di Francesca Manzini, conduttrice di Striscia la Notizia? [FOTO]

Francesca Manzini a Striscia la Notizia

Dallo scorso lunedì i telespettatori di Canale 5 hanno visto il cambio della guardia a Striscia la Notizia. Infatti i due comici siciliano Ficarra e Picone hanno salutato il tg satirico di Antonio Ricci cedendo il loro posto ad una coppia inedita. Gerry Scotti e Francesca Manzini hanno guidato il programma per una settimana, mentre da lunedì prossimo al posto della speaker radiofonica di RDS ci sarà Michelle Hunziker.

Il pubblico ha avuto modo di vedere l’imitatrice da un paio di mesi grazie all’impeccabile imitazione di Mara Venier. Oltre alla sua bravura c’è da sottolineare che i tecnici di Striscia utilizzano il deepfake. Ma non tutti sanno che la Manzini ha un fidanzato che le ha rubato il cuore e, stando alle sue dichiarazioni i due sono follemente innamorati. (Continua dopo il post)

Il fidanzato della Manzini si chiama Juan

Ebbene sì, Francesca Manzini è felicemente fidanzata con un ragazzo che si chiama Juan. Attraverso un post sul suo account IG, la conduttrice di Striscia la Notizia scriveva: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura”. Ovviamente le foto condivise sul social network avevano scatenato la curiosità da parte dei follower, ma quest’ultimi non hanno trovato nessuna risposta.

Solo grazie ad una recente intervista ad un noto magazine la ragazza ha confidato di essere fidanzata col suo Belén, lo chiama in questo modo perché è italo-argentino. Si chiama Juan ed ha una grande pazienza. “Mi ha accompagnato a Fiumicino, si è subito i miei vocalizzi per scaldare la voce, e rideva. Non è facile trovare un modo che crede in te e di dice: ‘spacca tutto’; io ce l’ho”, ha confidato l’imitatrice.

Francesca Manzini continuerà ad imitare Mara Venier

Quindi il cuore di Francesca Manzini batte per l’italo-argentino Juan. I telespettatori di Canale 5 avevano avuto modo di vederla alla prima edizione di Amici Celebrities dove cantava e ballava.

Ora, invece, Antonio Ricci l’ha promossa affidandole la conduzione di Striscia la Notizia per una settimana. Da lunedì non sarà più dietro il bancone ma continuerà a lavorare per il tg satirico Mediaset con la sua imitazione con tanto di deeepfake di Mara Venier.