Soliti Ignoti – Il Ritorno, la decisione definitiva della Rai: ecco cosa accadrà nel game di Amadeus

Rientrato il problema sospensione del quiz di Amadeus

Qualche giorno fa era scattato l’allarme ai Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno. Infatti a causa dell’emergenza del Coronavirus gli autori del programma condotto da Amaedeus avevano riscontrato qualche difficoltà nel trovare i concorrenti per giocare.

Infatti, in particolare dal Nord Italia non arrivano più richieste per via delle zone rosse e gialle. Difficoltà anche di quelli che giungono dal Mezzogiorno per paura del contagio. Per fortuna, però, almeno per il momento i protagonisti sono stati trovati e l’emergenza è rientrata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà la prossima settimana al quiz tv.

Da martedì Soliti Ignoti in onda senza pubblico per l’emergenza Coronavirus

Ma ora ci sono delle nuove regole da rispettare da parte dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Infatti, come è accaduto ad altri programmi televisivi sia di Milano che Cologno Monzese, ora anche quelli in onda da Roma devono rispettare la nuova direttiva del Governo. Quindi gli show che prevedono pubblico in studio adesso rischiano di saltare, a causa dei provvedimenti presi a seguito dell’epidemia del Coronavirus.

Fino a lunedì il game show con Amadeus, che quotidianamente viene visto da oltre sei milioni di telespettatori, è assicurato con il pubblico perché gli appuntamenti sono già stati registrati in precedenza. Ma a partire da martedì il quiz tv verrà trasmesso lo stesso, stando ai vertici Rai, ma senza spettatori all’interno del Teatro delle Vittorie nella Capitale.

Gli ascolti del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno di venerdì 6 marzo 2020

Venerdì sera il programma condotto da Amadeus ha avuto un piccolo calo rispetto gli altri giorni. Infatti il game della tv di Stato è stato quasi raggiunto dal tg satirico di Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Nello specifico, su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.717.000 telespettatori con uno share del 20.8%. Mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.211.000 telespettatori con uno share pari al 18.9%.