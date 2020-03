Luca Onestini: “Ivana Mrazova vorrebbe sposarmi subito, ma io…”

Luca Onestini rivela che Ivana Mrazova lo vorrebbe sposare subito

Nonostante le voci su una presunta crisi, Luca Onestini e Ivana Mrazova portano ancora oggi avanti la loro meravigliosa storia d’amore nata al Grande Fratello Vip. Dapprima amici, il tempo li ha avvicinati sempre di più finché oggi appaiono assolutamente affiatati, sulla stessa lunghezza d’onda.

A differenza dei coinquilini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due hanno mollato gli ormeggi solo una volta spente le telecamere del reality. Recentemente l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato di aver sicuramente trovato la donna della sua vita.

Al che gli ammiratori si sono, legittimamente, chiesti se la coppia si sposerà o metterà su famiglia. Dall’inizio del fidanzamento sono passati due anni e, al settimanale Chi, Luca Onestini ha rivelato di aver organizzato una festa con i fiocchi alla sua compagna che – colta alla sprovvista – ha frainteso il romantico gesto.

Ragazza magica

Per celebre i primi due anni di fidanzamento Onestini ha detto a Ivana di fare la valigia. L’ha fatta bendare e poi, grazie a un amico complice, l’ha condotta nella suite di un hotel dove l’ha aspettata con le rose rosse. Ma lei credeva gli facesse la proposta di matrimonio. Dopo qualche breve istante di imbarazzo lei ha capito.

Hanno trascorso una magica serata perché la sua ragazza è magica, ha commentato Luca Onestini. In cucina dovrà anche migliorare (non sa fare la pista italiana), comunque è un particolare di poco conto. Luca la ama da pazzi e attraverso le pagine del magazine le fa una promessa: la proposta di nozze arriverà e sarà strepitosa!

Riguardo al futuro Onestini ha confidato i progetti in comune: desiderano 5 figli, si sposeranno, ma non ora. Fosse per la Mrazova lo farebbero domani sulla spiaggia. Ma lui è tradizionale: sarà in chiesa nella sua Bologna. Al momento non si sente ancora pronto. Ma capiterà. Raffaello Tonon, migliore amico della coppia, ha già scelto il nome da dare al loro primo maschietto: Melchiorre.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: progetti in comune

Dentro la Casa del reality show Mediaset sono nati importanti rapporti, d’amore e d’amicizia. Per suggellare il sentimento, Luca preferisce andarci cauto, raggiungere la stabilità necessaria e trovare la stabilità economica. Lasciato il GF ha intrapreso con successo la carriera in radio, mentre Ivana, reduce da un intervento in Repubblica Ceca, fa sempre la modella.