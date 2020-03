Grande Fratello Vip 4, Asia Valente è in lacrime per un altro suo gesto

Asia è in lacrime

Nonostante Asia Valente sia stata rimproverata da Alfonso Signorini senza un serio provvedimento, pare che abbia commesso lo stesso errore. Qualche giorno fa ha per l’ennesima volta definito Sossio Aruta un handicappato in modo offensivo. La ragazza ha ammesso che non tollera i suoi modi di fare infantili e stupidi.

Spesso fa degli scherzi che non sono graditi da alcuni concorrenti, come la web influencer. Stavolta si è subito resa conto del suo gesto ed è consapevole che potrebbe essere squalificata. Antonella Elia non solo non l’ha rassicurata, ma le ha anche detto che se lo meriterebbe. Del resto tutti devono ricevere lo stesso trattamento.

‘Non mi interessa la squalifica, ma una riflessione. Sono ragazzi giovani e saranno il futuro dell’Italia“

Asia è in lacrime perché ha capito la gravità della situazione. Alfonso l’ha solo ripresa, invitandola a stare più attenta quando apre bocca. Sembra che non abbia seguito per niente il suo consiglio, poiché ha nuovamente sbagliato. Sossio ha fatto inaspettatamente un gavettone sia a lei che alle altre inquiline della casa.

Istintivamente gli ha detto down, ma subito si è pentita. E’ corsa nel confessionale per giustificarsi. Ha ammesso di non avere un’ottima dialettica, in quanto determinate cose le dice senza pensarci. All’esterno della casa molti si sono scagliati contro lei e la produzione del reality.

L’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni non accetta che sia stato sminuito l’accaduto. Se Clizia Incorvaia è stata punita per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver, anche con Asia si dovrebbe agire così. Come se non bastasse è intervenuto Antonella Falugiani, presidente del CoorDown (Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down). Non pretende la squalifica, però vorrebbe che i giovani di oggi inizino a dare peso alle parole che usano.

‘Perché non posso dire ciò che penso?’

Antonella non piace a molti per via del suo carattere. Non ha peli sulla lingua e dice le cose senza filtri o giri di parole. Secondo il suo parere Asia fa bene a preoccuparsi. Non è in grado di gestirsi, dunque merita un provvedimento. A differenza sua Andrea Denver ha cercato di tranquillizzarla. Tutti possono commettere degli sbagli, l’importante è sapere rimediare. Per scoprire cosa ha deciso il Gf non ci resta che attendere la prossima puntata.