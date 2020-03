Luigi Favoloso: “Non sai chi ti metti contro”, e fa il gesto della pistola

Luigi Favoloso autore di minacce choc

Luigi Favoloso ha un’amante misteriosa? Se ne parla a Live – Non è la d’Urso, nella puntata in programma su Canale 5 domenica 8 marzo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip viene da settimane particolarmente agitate.

Dopo la celebre sparizione (raccontata anche in programmi di servizio pubblico) Barbara d’Urso lo ha più volte ospitato nei suoi talk show. Nina Moric lo accusa di aver alzato le mani su di lei e il figlio Carlos Maria, nato dalla relazione tra la showgirl e Fabrizio Corona. Alla verità non siamo ancora arrivati e probabilmente solo gli organi di giustizia competenti sapranno far luce sulla vicenda.

Discussione nella Casa

Le polemiche hanno accompagnato Luigi Favoloso fin dai primi giorni di popolarità. Un episodio molto discusso avvenne durante il GF. Tutto comincia nel momento in cui Favoloso svela ad Alberto Mezzetti di avergli fatto credere di aver fatto sesso nella Casa con due ragazze.

Notizia presa male da Alberto, secondo il quale Favoloso prenderebbe in giro le donne, l’opposto di quello che dice. Non sarebbe un uomo, semmai una prima donna. Solamente per divertimento le farebbe piangere, un caso disperato. Luigi Favoloso riconosce a Mezzetti di essere una persona tanto più vera di lui.

Gli piace giocare insieme alle persone. Pur essendo vero, Alberto sarebbe però noioso. Con lui le persone, al contrario, non si annoiano mai. Quindi Tarzan definisce brutti i difetti del coinquilino. Avrebbe dei problemi con chiunque abbia a che fare, diventerebbe pazzo nel momento di perdere il proprio egocentrismo. Ucciderebbe e poi direbbe di pensare che il coltello fosse finto. È pronto ad annientarlo, a distruggerlo in un attimo attraverso l’uso della parola.

Luigi Favoloso: il gesto della pistola

Irritato, Luigi ordina a Mezzetti di smetterla immediatamente. Ad Alberto sarebbe sorto il dubbio su Aida Yespica, le piaceva perciò sarebbe stato tanto male. Da ‘stupido’ avrebbe creduto alla sua storia, ci avrebbe sofferto e si sarebbe arrabbiato.

Non andrebbe provocato. Tutti avrebbe capito il fine dello scherzo – prosegue Favoloso – tranne Tarzan, al che quest’ultimo gli chiede cose pensasse di fargli, se di sferrargli un figlio. In tal caso meglio: 100mila euro di debiti in meno.

I toni si scaldano finché Favoloso chiede al rivale di starsene zitto, altrimenti lo aspetterebbe fuori e non saprebbe chi si sarebbe messo contro ed a quel punto gli utenti della rete avrebbero notato il gesto choc della pistola fatto con la mano. Curiosamente, a distanza di anni sempre il rapporto con le donne mette Favoloso nei guai.