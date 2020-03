“Fai paura…”: Justine Mattera in costume, apre le gambe e mostra più del dovuto [FOTO]

Justine Mattera e l’ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo

Qualche giorno fa Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me, il rotocalco televisivo di Rai Uno capitanato da Caterina Balivo. La soubrette italo-americana che è nel nostro Paese da circa vent’anni ha parlato dei suoi esordi come sosia di Marilyn Monroe e del suo matrimonio col compianto Paolo Limiti.

I due sono stati sposati per qualche anno e hanno lavorato anche insieme nel programma Ci vediamo in tv. Inoltre la 49enne ha palato dei contrasti con l’attuale marito per via delle foto osè che spesso pubblica sul suo profilo Instagram. Inizialmente l’uomo non approvava la sua decisione quindi ora hanno trovato un accordo, postare scatti che lui approva.

La soubrette 49enne in costume su Instagram

E a proposito di foto bollenti su Instagram, di recente Justine Mattera ne ha condiviso un’altra. In questo caso la 49enne non è priva di vestiti ma indossa un costume a due pezzi. Uno scatto realizzato al mare e si mostra seduta con le gambe aperte sugli scogli. I follower della soubrette americana le hanno fatto i complimenti per i suoi addominali in bella evidenza.

C’è da dire, infatti, che la donna pratica sia la corsa che il ciclismo a livello agonistico. Inoltre le gambe aperte mostrano più del dovuto mandando in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. (Continua dopo il post)

Justine Mattera parla del funerale di Paolo Limiti

Nel corso della lunga intervista a Vieni da me, Justine Mattera alla padrona di casa Caterina Balivo ha parlato anche dei funerali del suo ex marito Paolo Limiti. La soubrette era presente alla cerimonia ma non si è fatta vedere.

E’ rimasta dietro, in fondo alla folla perché non se l’è sentita di affrontare le altre persone, né di essere ripresa dalle telecamere. Tuttavia le sembrava tutta una recita, come se il tutto sminuisse i suoi veri sentimenti. “Sono stata dietro e mi sembrava tutta una farsa”, ha affermato l’italo-americana.