Aurora Ramazzotti su Instagram, “si chiamerà Lucio…” (Foto)

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, continua a far parlare di sè. La 23enne, infatti, è molto attiva sui social dove ha anche, ultimamente, rivelato un suo problema di salute. Una delle ultime fotografie, però, ha scatenato i fans che si sono immediatamente accorti di un “pancino” a dir poco sospetto della ragazza. La spiegazione su Instagram non ha tardato ad arrivare.

Aurora Ramazzotti social più che mai

Aurora Ramazzotti viene seguita, giornalmente, da migliaia di followers ai quali non sfugge proprio nulla sulla vita della propria beniamina. E lo stesso è avvenuto dopo la pubblicazione di uno degli ultimi post della ragazza. Un selfie, scattato in palestra, molto probabilmente alla fine degli allenamenti.

La foto evidenzia, in maniera molto più che volontaria, un bel pancino che da subito fa pensare ai fans che la giovane Aurora Ramazzotti ed il compagno, Goffredo Cerza, sarebbero diventati presto genitori.

Da quel momento è, naturalmente, scattata la caccia alla verità. C’è davvero una gravidanza dietro il pancino della ragazza? I dubbi, c’è da ribadirlo, non sono durati molto tempo dal momento che la stessa Aurora ha chiarito quasi subito quanto stava accadendo.

L’ennesima burla simpatica

Se c’è un tratto del carattere di Aurora Ramazzotti che tutti i suoi fans conoscono è la simpatia. La ragazza ha più volte scherzato con i propri fans divertendosi a prenderli un po’ in giro.

Con queste parole ha spiegato la foto che la ritraeva con il pancino: “Ragazzi, qui ho appena scoperto una mia grandissima dote. Io posso essere istantaneamente incinta. Guardate! Si chiamerà Lucio”. Ecco svelata la verità. Aurora ha fatto finta di avere il pancino per vedere la reazione che avrebbero avuto i fans.

La simpatia della ragazza emerge ancor di più nel momento in cui scherza persino sul nome della creatura che si sarebbe dovuta trovare nel suo grembo, Lucio. Una burla, l’ennesima, che ha raggiunto l’obiettivo sperato dal momento che la foto in questione era molto più che realistica ed ha colto di sorpresa anche gli osservatori più attenti. Non sarà di certo questo l’ultimo scherzo ai fans, ne vedremo delle belle!