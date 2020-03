Elodie atomica, accavalla le gambe sul letto di fronte al fidanzato Marracash: fan in tilt [FOTO]

La carriera artistica di Elodie Di Patrizi

Per tutti coloro che la seguono da tempo sanno perfettamente che il percorso artistico di Elodie Di Patrizi ha preso il via quattro anni fa, quando quando arrivò al secondo gradino del podio di Amici 2016. Da quel momento in, la cantante italo-francese ha iniziato il suo percorso nel panorama musicale italiano riscontrando un grande successo col pubblico.

Dopo tre album e tanti successi estivi, l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi sembra aver trovato la sua strada. E il suo ultimo CD This Is Elodie ne è la prova. Infatti dopo la bella figura ottenuta alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, sia il singolo ‘Andromeda’ che l’intero disco stanno andando alla grande.

La cantante italo-francese in posa sexy di fronte al fidanzato

Ma Elodie non incanta solamente con la sua musica, ma anche con la sua bellezza. Fascino che la Di Patrizi mette in mostra in molti scatti postati sul suo seguitissimo account Instagram. Nel profilo, infatti, oltre a scatti che riguardano la sua professione ce ne sono altri che promuovono capi d’abbigliamento o biancheria intima di un famoso brand di cui è testimonial.

Di recente l’artista romana ma di origini francesi si è fatta vedere seduta su un letto e di fronte a lei era presente l’attuale fidanzato Marracash, un rapper siciliano. Ma la posa dell’ex allieva di Amici e la minigonna cortissima ha mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. Non osiamo immaginare il suo compagno che era a pochi centimetri da lei. (Continua dopo il post)

Il nuovo disco ‘This Is Elodie’

Tornando a parlare del nuovo CD di Elodie possiamo dire che è uscito solo in forma digitale lo scorso 31 gennaio, mentre in forma fisica del 7 febbraio, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. ‘This Is Elodie’, è questo il nome del disco, è un progetto nato in oltre due anni di duro lavoro.

Un lungo periodo fatto di featuring con cantanti della scena rap/trap più influenti e apprezzati del momento. Inoltre il CD contiene brani già popolari come Andromeda, canzone sanremese, ma anche ‘Pensare Male’, ‘Nero Bali’ e ‘Margarita’, tormentone estivo 2019 insieme al fidanzato Marracash.