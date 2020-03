Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si dicono addio, parla il figlio: “Purtroppo non c’è più…”

Claudio D’Alessio parla della separazione tra il padre e Anna Tatangelo

Qualche giorno fa, attraverso una Storia sui loro profili Instagram hanno comunicato ai follower di essersi separati dopo averci riprovato. Stiamo parando di Anna Tatangelo e ormai il suo ex compagno Gigi D’Alessio.

Qualche ora dopo, grazie ad un’intervista realizzata per il magazine DiPiù, ha parlato il figlio del cantautore napoletano, ovvero Claudio. Quest’ultimo tempo fa era finito al centro dell’attenzione delle questioni giudiziarie. Il ragazzo ha confessato che tra il padre e la cantante di Sora non c’è più speranza di tornare insieme.

Anche se lui non abita col genitore e la sua ex compagna, non può sapere se già erano separati e hanno voluto vedersi solamente per il compleanno dell’artista. Il figlio, inoltre, ha confessato che quando il padre ha fatto gli anni era presente anche Anna e insieme hanno comunicato alla famiglia la loro separazione.

La confessione di persone vicine all’ex coppia

Oltre all’intervista al primogenito di Gigi D’Alessio, il magazine di gossip DiPiù ha rintracciato alcuni amici in comune di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Persone a loro vicini hanno rivelato alcuni clamorosi retroscena sulla separazione che i due artisti hanno comunicato in simultanea su Instagram. Stando ad un amico, la storia d’amore tra i due cantanti avrebbe accusato dei colpi già l’estate scorsa, quindi si erano presi ancora una volta una pausa di riflessione.

La cantante di Sora si sarebbe allontanata dal padre di suo figlio Andrea, avrebbe iniziato a uscire senza di lui con i suoi amici nelle sue zone d’origine. “Ha anche iniziato a passare qualche notte fuori casa, nell’appartamento di Roma. Lì aveva arredato con alcuni mobili”, ha dichiarato una persona vicina dicendo che la crisi è tornata dopo Natale 2019.

Gigi D’Alessio sta male per questa separazione

Un amico di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha rilasciato delle succose dichiarazioni al periodico DiPiù parlando della notizia di gossip del momento. Stando al testimone, i due cantanti si sono resi conto che qualcosa non andava compromettendo definitivamente la loro relazione sentimentale.

Stando alle dichiarazioni di un’altra persona molto vicina al cantautore partenopeo, quest’ultimo starebbe male per il nuovo fallimento: “lo dimostrano anche certe frasi che lui pubblica sui social in questi giorni”, ha detto il testimone.