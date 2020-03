Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti da una brutta notizia: “L’ho fatto per mio padre…”

Aurora Ramazzotti e il grande successo sui social

Da qualche anno Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker ed Eros ha scelto di seguire la stessa strada dei genitori. Infatti la ragazza che è fidanzata da tempo con Goffredo Cerza è un’influencer molto seguita e una speaker radiofonica.

Tuttavia, nelle ultime ore la giovane ha fatto una confessione che sicuramente non farà tanto piacere a tutti i suoi fan. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete le ultime confessioni della sorella maggiore di Celeste e Sole Trussardi.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker lascia il mondo dello spettacolo

Ebbene sì, Aurora Ramazzotti è pronta a lasciare il mondo dello spettacolo per seguire il volere del padre. A quanto pare Eros Ramazzotti avrebbe richiesto alla sua primogenita di proseguire con gli studi e poi più in là magari tornare a quello che stava facendo da qualche anno. Come tutti i genitori, anche il noto cantante ha provato ad indicare alla ragazza la strada giusta da prendere.

Ovviamente non c’è stato nessun comando, ma solo un consiglio per avere un futuro migliore. A rendere nota la notizia è stata la stessa influencer attraverso una recente intervista al magazine femminile. Quindi al momento ha detto stop allo spettacolo mettendosi di nuovo a studiare sui libri.

Aurora torna a studiare

Intervistata dal periodico Grazia, Aurora Ramazzotti ha confessato che lavora da cinque anni e sente il bisogno di imparare e il mondo dello spettacolo è abbastanza complesso. Quindi al momento ha lasciato la radio per frequentare un’accademia della spettacolo seguendo il consiglio del padre Eros.

Poi parlando del rapporto col genitore, la primogenita di Michelle Hunziker ha detto che parlano molto. Il loro è un grande amore e si sente protettiva nei suoi confronti. “È un uomo vero e, come tutti gli uomini veri, è anche fragile. Ho spesso l’istinto di prendermi cura di lui”, ha detto la giovane.