Alex Belli e il matrimonio: “Ho ricevuto delle minacce”

Alex Belli ha ricevuto minacce: la confessione a Barbara d’Urso

Nella nuova puntata di Domenica Live, prevista per oggi pomeriggio, Alex Belli e Delia Duran si travestiranno da Shrek e Fiona e balleranno. Superate le insidie di Temptation Island Vip 2, la coppia attraversa un bellissimo periodo e i fan non vedono più l’ora di scoprire come se la caveranno insieme sul palcoscenico.

Doti recitative, si sa, il 37enne ne possiede, portato alla popolarità dalla soap opera Centrovetrine. La bellezza dell’attore gli ha permesso di entrare nelle grazie delle telespettatrici, stregate dal suo sguardo magnetico.

Un fascino capace di ammaliare donne stupende, come l’ex moglie Katarina Raniakova. In un’intervista concessa a Domenica Live, la modella dell’Est condannò la loro relazione, vissuta alla stregua di un incubo, tra bugie e tradimenti. Nell’ultimo periodo aveva smesso di dormire perché temeva Alex Belli uscisse di casa di nascosto.

Messo con le spalle al muro

Invitato in studio da Carmelita per replicare, l’interprete spiegò di non amare questo genere di dibattimenti davanti alle telecamere. La volta precedente ammise di aver sbagliato, ma nelle parole di Katarina leggeva ora solo cattiveria. Atterrito nel constatare tanto livore si rifiutò di rispondere alle accuse, preferendo semplicemente mettere una pietra sopra sull’intera vicenda.

All’epoca era fidanzato con Mila Suarez, una storia poi tramontata. Barbara d’Urso fece però presente ad Alex Belli il dovere perlomeno di confermare o smentire le voci sul tradimento. E lui volle svelare un retroscena fin lì inedito, relativo alla celebre confessione pubblicata dal magazine Vanity Fair, in cui chiarì di averla tradita. Quand’è tornato dall’Isola dei Famosi ha subito dei ricatti: nessuno conosceva l’accaduto, erano coinvolti i carabinieri.

L’ufficio stampa gli suggerì di rilasciare una dichiarazione sul tradimento per fermare i ricattatori, che alla fine sparirono. Spiazzata dal retroscena, Barbara d’Urso decise di non indagare oltre, anche perché la Raniakova interruppe telefonicamente l’uscita pubblica dell’ex marito. Belli non le concesse, tuttavia, diritto di parola e Carmelita, nel rispetto del suo ospite, respinse la chiamata, dando comunque occasione a Katarina di venire in studio in futuro.

Alex Belli al livello successivo

Si sono attratti, si sono piaciuti, si sono innamorati. Il sentimento ha portato alle nozze, poi però, secondo quanto asserisce la Raniakova, una voragine ha allontanato lei e Belli. Faticavano a comprendere in che modo ricomporre la frattura e, almeno nel caso dell’uomo, forse è andata meglio così. L’affiatamento con Delia è innegabile, chissà se sarà lo stesso in scena.