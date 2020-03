Morgan aspetta un figlio da Alessandra, ma bacia un’altra!

Dopo le polemiche nate a seguito alla partecipazione e all’eliminazione dal Festival di Sanremo 2020, oltre alla lite pubblica con l’ex amico Bugo, Morgan torna a far parlare di sé.

La vita sentimentale del cantautore Milanese è sempre stata piuttosto turbolenta. Morgan che sta per diventare padre per la terza volta è stato avvisato in atteggiamenti affettuosi con la collega Angelica Schiatti, tanto da trovarsi ancora una volta al centro del gossip.

Solamente qualche giorno fa Jessica Mazzoli ex compagna del cantante avrebbe inveito contro l’attuale compagna di Morgan, Alessandra Cataldo. Tramite un post su Instagram la Mazzoli ha tenuto a precisare che Alessandra sarebbe stata con Morgan mentre lei era incinta all’ottavo mese di gravidanza. Sembrerebbe un Dejavù , sarebbe toccato lo stesso destino ad Alessandra Cataldo come se la ruota possa girare proprio a favore della sua rivale.

Morgan bacia Angelica: nuova fiamma o tradimento?

Finisce ancora al centro del gossip Morgan dopo la lite con Bugo, la squalifica da Sanremo 2020, la successiva riappacificazione con la madre. Oltre all’annuncio della gravidanza della nuova compagna Alessandra Cataldo e alle accuse di Jessica Mazzoli, adesso Morgan si sarebbe avvistato con un’altra donna

Seconda diverse indiscrezioni Morgan sarebbe stato immortalato insieme ad una donna mora con il quale si sarebbe scambiato un bacio appassionato. Solo qualche giorno fa il cantante avrebbe presentato la nuova compagna incinta del terzo figlio alla madre. Atteggiamento che lascia intendere che il bacio con la Schiatti sia un presunto tradimento.

A riportare la notizia il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune immagini che avrebbero immortalato Morgan e la sua nuova fiamma tra dolci effusioni. Secondo indiscrezioni Angelica schiaffi, la nuova fiamma di Morgan poco più che trentenne con cui ha tradito la fidanzata Alessandra Cataldo sarebbe una giovane cantante e promessa della musica italiana.

Morgan tradisce Alessandra e i fan si scatenano

Il popolo del web dopo aver appreso la notizia si è letteralmente indignato dal comportamento del cantautore Milanese. Dal momento che la sua compagna aspetta un figlio da lui che nascerà a breve. Molti fan hanno percepito il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti dell’attuale compagna Alessandra Cataldo.

Il cantante è stato spesso attaccato dal pubblico per l’eccessivo l’atteggiamento. Oltre che per la mancanza di rispetto avuta nei confronti del pubblico durante Sanremo 2020 verso il pubblico. Avendo storpiato il testo della canzone “sincero” provocando l’abbandono dal palco di Sanremo di Bugo.

Al momento né Morgan né Alessandra hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica. Il cantante non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni oltre a commenti che riguardano il pignoramento della casa di Monza e la squalifica da Sanremo 2020.