Aurora Ramazzotti e l’amore per la famiglia:” sogno di essere un ponte per i miei fratelli”

Aurora Ramazzotti sognerebbe di diventare un ponte di comunicazione tra tutti i suoi fratelli. La figlia d’arte, Aurora Ramazzotti nei diversi appuntamenti televisivi e radiofonici ha avuto l’opportunità di farsi conoscere al pubblico. Lo stesso che ne apprezza la sua grande ironia, simpatica ma soprattutto la spontaneità, sicuramente un bel mix di ingredienti ereditati dai rispettivi genitori.

Aurora Ramazzotti: “Sogno di farli comunicare tra loro”

Figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, Aurora vive un meraviglioso rapporto d’amore con la sua famiglia allargata. Aurora è la sorella maggiore di Sole 6 anni e Celeste 4 anni avute dalla madre Michelle, e Maria Raffaela 8 anni, e Gabrio Tullio 4 anni figli del padre Eros Ramazzotti.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Grazia, Aurora racconta di quanto sia importante la famiglia, un punto fermo nel quale tutti sono uniti e pronti ad aiutarsi a vicenda. La primogenita aggiunge di amare profondamente i suoi fratelli, e spera che un giorno possa diventare un ponte per riuscire a farli comunicare tra loro.

Aurora a soli 23 anni è riuscita a mettersi in gioco in diverse esperienze lavorative che l’hanno portata a crescere e ad essere più sicura di sé. Racconta poi che la prima parola cercata su di lei su Google sia “Aurora Ramazzotti raccomandata”.

Ma con grande consapevolezza la ragazza racconta di come il padre, l’abbia messa in guardi agli esordi della sua carriera tv, aggiungendo: “temeva che mi esponessi troppo e mi facessi male. Invece, mi ha fortificato”.

Aurora Ramazzotti: “mi sono rimessa a studiare”

Nonostante la giovane età Aurora Ramazzotti ha avuto diverse opportunità di conduzione televisiva e radiofonica. Ha presentato tre edizioni di Daily X Factor e come co-conduttrice insieme alla madre Michelle Hunziker il programma “Vuoi scommettere?”.

Sicuramente Aurora ha tutte le carte in regola per poter far parte del mondo dello spettacolo. Ma dopo cinque anni di lavoro lei stessa racconta di avere avuto l’esigenza di dover imparare. Ricorda di quanto la formazione per il mondo dello spettacolo sia veramente importante. Oggi Aurora ha ripreso gli studi al MAS Music, Arts & Show di Milano, e tiene a precisare che la preparazione per un artista deve essere fondamentale, aggiungendo che in America tutti gli attori sanno sia cantare che ballare.

Di certo la figlia della show girl e del cantante ha le idee piuttosto chiare su cosa vuole fare da grande. Lei stessa ha ammesso di volersi occupare di intrattenimento ma “senza categoria”. Al momento Aurora sta studiando arte, musica e intrattenimento a 360 gradi. Segue corsi di canto, dizione, recitazione e chitarra, per riuscire ad avere una formazione completa che gli permetta un domani di poter scegliere il suo percorso lavorativo.