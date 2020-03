Lady Markle torna a Londra e fa infuriare la Duchessa di Cornovaglia

È arrivata solamente da pochi giorni a Londra ma fin da subito Meghan Markle ha creando non pochi scompigli. Camilla sarebbe furiosa con la Markle in quanto l’avrebbe messa in ombra postando alcune immagini della sua visita al National Theatre, oscurando l’evento della Duchessa di Cornovaglia.

Nella giornata di venerdì Camilla ha tenuto un importante discorso al Women of the World Festival contro la violenza domestica. Uno degli eventi particolarmente caro per la Duchessa di Cornovaglia, organizzato già un anno fa ma assolutamente oscurato dalla Markle.

Meghan Markle offusca Camilla che va su tutte le furie

Continuano i dissapori tra la Markle e la famiglia Reale britannica, tanto da far infuriare anche Camilla. Secondo quanto appreso Meghan avrebbe deciso di infrangere l’impegno con la moglie di Carlo nel non dover assolutamente mettere in secondo piano il suo evento. E proprio Buckingham Palace aveva avvertito tutti i giornalisti e corrispondenti a concentrarsi unicamente sull’evento presenziato dalla Parker Bowles, unico appuntamento pubblico del venerdì 6 marzo.

Ma sembrerebbe che Meghan abbia scatenato la furia di Camilla postando sul profilo Sussexroyal alcune fotografie che la ritraggono con un sorriso smagliante e uno splendido abito bianco candido durante la visita al National Theatre.

La stessa Duchessa di Cornovoglia si è detta particolarmente amareggiata e delusa dal comportamento della Markle, che si è dimostrata assolutamente irriverente rifiutandosi di attenersi alle disposizioni delle staff, ma piuttosto rilasciando le immagini del suo evento.

Un lavoro meticoloso di Camilla Parker Bowles che potrebbe aver perso d’impatto mediatico anche a causa del ritorno in Inghilterra di Meghan Markle. Negli ultimi quattro anni la Duchessa di Cornovaglia si è impegnata molto, lavorando dietro le quinte ma con grande efficacia. Utilizzando la sua posizione privilegiata per dare voce alle vittime di violenza domestica.

Meghan raggiante in total white al National Theatre

Le immagini della visita di Meghan Markle al National Theatre sono state postate poco dopo quelle rilasciate dalla Duchessa di Cornovaglia sul profilo Instagram della Royal Family, corredate da una didascalia che spiega la visita di giovedì 5 marzo.

Da alcune indiscrezioni riportate dal Mail Online sembrerebbe che per Camilla il suo lavoro sia molto importante. Ma che porre l’attenzione sulla violenza domestica proprio nel decimo anniversario del Women of the World sia stata una scelta assolutamente studiata.

Aggiungendo che sarebbero stati tutti d’accordo nel non voler offuscare assolutamente l’evento presenziato da Camilla. Dato che Harry e Meghan avrebbero partecipato solamente a eventi privati nella giornata di venerdì 6 marzo. Ma che evidentemente Meghan Markle non si è assolutamente curata delle disposizioni e degli accordi concordati pubblicando le immagini. Forse con la consapevolezza di indispettire volutamente e nuovamente i Reali?