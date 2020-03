Lady Gaga: una dichiarazione d’amore pubblica per il fidanzato Michael Polansky

Dopo la fine della storia d’amore e a pochi passi dal matrimonio con l’ex fidanzato Christian Carino, in molti fan hanno sperato in una possibile relazione con Bradley Cooper. Ma Lady Gaga ha stupito tutti presentando la sua nuova fiamma sui social.

Da Christian Carino a Bradley Cooper: tutti gli ex di Lady Gaga

Lady Gaga sarebbe dovuta convolare a nozze a giugno 2019 a Venezia, con il manager e promesso sposo Christian Carino. E solamente qualche mese fa il famoso settimanale di gossip americano avrebbe rivelato che la coppia Gaga e Bradley stesse vivendo un’intensa storia d’amore. Indiscrezioni che hanno circolato insistentemente sul web, notizia che però non è mai stata confermata dai diretti interessati.

L’attore e la cantante hanno sempre negato di avere una storia d’amore. Ma nonostante seduta in prima ci fosse la top russa Irina Shayk, compagna da anni e madre della prima figlia dell’attore. Lady Gaga e Bradley Cooper durante l’ultima notte degli Oscar si sono lasciati andare in un duetto che non ha lasciato dubbi riguardo un possibile coinvolgimento sentimentale tra i due.

Lady Gaga presenta il suo fidanzato su Instagram

Dopo il successo di Shallow e il debutto come attrice nel film A star is born, Lady Gaga è tornata lanciando il suo nuovo brano dance pop Stupid Love. A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo “Stupid Love” Miss Germanotta rivela ai suoi follower di avere anche lei un “amore stupido” postando un selfie di coppia con il nuovo fidanzato Michael Polansky.

È felice la cantante tra le braccia di Michael Polansky tanto da voler trasmettere la sua gioia a tutti i suoi seguaci. La cantante racconta della sua felicità nel suo ultimo pezzo appena uscito sicuramente dedicato al suo fidanzato “Tu sei quello che stavo aspettando” recita nella prima strofa.

Lady Gaga dalle foto appare innamoratissima e avvinghiata al suo nuovo fidanzato Michael Polansky. Sembrerebbe realmente felice la cantante per la sua nuova storia d’amore, da ufficializzare il suo fidanzamento con dichiarazione importante via social. La cantante ha pubblicato una foto insieme all’imprenditore scrivendo: “Ti amo”.

I due si sarebbero conosciuti già da dicembre entrando subito in sintonia, tanto che a capodanno si sarebbero dati il primo bacio in pubblico. Michael è laureato in matematica e informatica all’Università di Harvard, oggi CEO a capo di una grande società di San Francisco . Sembrerebbe il fidanzato perfetto, che sia arrivato finalmente quello giusto per Miss Germanotta?

Intanto il fidanzato Michael Polansky è stato recentemente al centro di un episodio di cronaca rosa, dato che l’ex fidanzata di lui, giornalista del New York Times avrebbe scritto un articolo su come ci si sente a dover essere l’ex fidanzata dell’attuale compagno di Lady Gaga.