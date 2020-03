Oroscopo Paolo Fox 8 marzo 2020: cambiamenti per l’Ariete, Scorpione sottotono

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 marzo 2020 è pronto a rivelarvi se la giornata di fine weekend sarà positiva oppure negativa. I nativi dell’Ariete sentono il bisogno di fare qualche cambiamento radicale. Le persone nate sotto il segno della Bilancia devono rivedere molte scelte lavorative. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox 8 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Da questo fine mese partirete per una nuova avventura. Se sentite il bisogno di fare dei cambiamenti radicali è perché siete insoddisfatti. Ultimamente i risultati di lavoro non sono stati confortanti, ma da fine mese e ad aprile ci sarà una conferma. Questa è una domenica attiva che richiede di fare molta attenzione in amore.

Toro – Stelle buone in amore, ciò vuol dire che tutto dipende un po’ da voi. Coloro che pensano alla convivenza, al matrimonio vorrebbero stringere i tempi. Dall’autunno scorso il problema casa è ancora attivo ma tutto si risolverà molto presto.

Gemelli – Mattinata interessante, pomeriggio più agitato. Di solito vi agitate quando vivete una giornata ripetitiva. Infatti, siete delle persone che riempiono la propria vita di eventi e che cercano sempre qualcosa da fare. Ci vorrebbe un po’ di silenzio per capire che cosa pensate dell’amore, di una persona. Dovreste fare chiarezza nei sentimenti.

Previsioni di domenica 8 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Cercate di frequentare gente simpatica. Questa è una giornata migliore rispetto al passato. Massima attenzione ai rapporti con persone legate o lontane. Chissà perché spesso le relazioni strane o stravaganti vi attraggono. Molti single potrebbero dire ‘Sì’ ma pensare ‘No’. Nella vostra vita c’è caos ma questo fine mese porterà consiglio.

Leone – Anche se la Luna esce dal vostro segno, questa giornata resta interessante. Siete una persona forte ma, a volte, troppo ostinata e prepotente. Adesso cercate di misurare questa prepotenza e di dare più spazio alle persone che vi stanno attorno. Servirà un po’ di attenzione in più anche alle questioni economiche. Se un lavoro non vi interessa più, nel mese di aprile potreste lasciarlo.

Vergine – Con la Luna nel segno sentite il bisogno di raggiungere una tranquillità e di fare solo le cose che v’interessano. Se c’è una persona che v’interessa, pensate solo a come raggiungere una buona tranquillità. In amore ogni tanto bisogna legarsi alla fantasia e non ragionare sempre sui piccoli dettagli.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo dovete rivedere molte scelte sul lavoro. Chi ha un negozio o un’attività in proprio, sta pensando cosa conviene fare, chiudere, aprire, stringere, allargare i cordoni. La tensione che deriva dai rapporti con i familiari è difficile da gestire. Da questo rinnovamento nascerà una persona più forte, anche grazie a Saturno favorevole.

Scorpione – Mattinata sottotono, pomeriggio di relax. Trascorrete questa domenica con le persone più care. In amore Vergine, Capricorno e Gemelli hanno il potere di stimolare la vostra fantasia. Ogni tanto avete bisogno di sfogare la vostra aggressività: sicuramente vi siete accorti che diventate incisivi quando qualcuno vi parla di un argomento legato al quotidiano. Questo fa male soprattutto a voi stessi.

Sagittario – In serata potrebbe esserci un piccolo calo ma nulla di grave. In questo periodo potreste anche recuperare un legame importante. Per chi ha un ascendete Ariete, Leone o Sagittario, è possibile che arrivi qualche soldo in più. Siete capaci di mettere da parte i soldi, ma poi li spendete tutti in un solo colpo.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Tante sono le scelte da fare per vostra volontà o cambiamenti esterni. Anche dopo una separazione si può ripartire alla grande. Intanto, bisogna soddisfare le esigenze più importanti, quelle legate all’amore o quelle legate a una bella serata con gli amici. In questa domenica, un po’ di superficialità è concessa.

Acquario – Vorreste chiudere al più presto una situazione scomoda. Anche nel lavoro ci sono stati molti dubbi di recente. Chi ha rapporti con più società è molto probabile che entro pochi mesi un lavoro finisca. Cercate di fare bene i conti, perché il vostro desiderio di libertà potrebbe essere limitato da una situazione economica più o meno incerta.

Pesci – Questa è una domenica un po’ sibillina: parte bene ma con qualche complicazione. Se sono le stesse tensioni che avete vissuto tra lunedì e martedì, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di rimanere sereni, altrimenti c’è il rischio che qualcosa vada storto. A voi basta una parola, una frase detta male, per cambiare subito umore. Con Vergine e Sagittario serve un po’ di prudenza in più.