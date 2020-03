Lara Argento, il compagno: “Attendo ancora una sua telefonata”

Roberto Caruso è il cameriere di 38 anni residente a Pavia, attualmente indagato per il sequestro della sua compagna Lara Argento. Lara è una trans brasiliana e all’anagrafe risulta ancora registrata con il nome di Leandro Barcelos Dos Santos.

La 38enne è sparita nel nulla dalle campagne di Pavia lo scorso 21 dicembre. Nelle scorse settimane era stato rinvenuto il corpo senza vita di un transessuale, Il cadavere è emerso dal fiume Tevere a Roma. In un primo momento, si era pensato che il corpo appartenesse a Lara, ma dalle prime analisi non sembra essere così.

Lara Argento: che fine ha fatto la 38enne di origine brasiliana?

A quasi 3 mesi dalla sua misteriosa scomparsa, il destino di Lara Argento è ancora avvolto nel mistero. Lara potrebbe tanto essere fuggita volontariamente, quanto aver incontrato qualche malintenzionato. Roberto Caruso, fidanzato della donna, ha detto di essere distrutto. L’uomo risulta al momento essere l’unico indagato, ma continua a dichiararsi estraneo alla vicenda.

È l’avvocato Alessio Corna ad assistere l’indagato, il quale sta aspettando di accedere agli atti dell’inchiesta, per ora ancora secretati. Roberto e Lara vivevano insieme da tre anni. Un passato difficile quello della donna, caratterizzato da droga e prostituzione. Nonostante stesse insieme a Roberto, continuava a fare l’escort con il consenso del compagno.

Le dichiarazioni di Roberto Caruso

Roberto Caruso, compagno di Lara Argento, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo. L’uomo ha detto che col tempo, le speranza di rivedere Lara ancora viva diminuiscono sempre di più. Caruso però crede ancora che Lara possa tornare. Il cameriere spera di ricevere, prima o poi, una sua telefonata e sapere che il suo è stato un allontanamento volontario. Roberto ha precisato che con la scomparsa della compagna non c’entra nulla.

La scomparsa

Lara Argento è scomparsa il 21 dicembre 2019. Quel giorno, la donna e il suo compagno Roberto si trovavano a casa, nella zona sud di Pavia. L’appartamento in questione è al momento sotto sequestro. Intorno all’una di notte, Lara aveva ricevuto una telefonata, dicendo a Roberto che sarebbe uscita per comprare delle sigarette.

Dopo un quarto d’ora, non vedendola tornare, Roberto si era preoccupato ed aveva provato a chiamare la compagna al telefono. Il 38enne ha dichiarato di aver capito che Lara dovesse incontrarsi con un cliente, proprio per questo avrebbe provato un senso di fastidio, dato che Lara non gliel’aveva detto esplicitamente.

Una volta risposto al telefono, Lara Argento aveva tranquillizzato il fidanzato, dicendogli che era con un cliente. Erano le 2:05. Da lì in poi, la brasiliana non avrebbe più risposto a Roberto. Intorno alle 5:07, dopo l’ennesimo tentativo, a Roberto avrebbe risposto un uomo, informando che Lara aveva lasciato giubbotto, borsa e cellulare in auto.

Questo misterioso individuo, su cui gli inquirenti non si sono ancora espressi, avrebbe inoltre informato Roberto che Lara dovesse incontrare un altro cliente. Il 38enne ha detto di non aver denunciato subito la scomparsa della compagna per paura che i carabinieri non gli credessero.