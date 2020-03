Affermazioni shock di Chiara Biasi, ecco la reazione del web

Affermazioni shock di Chiara

Nelle ultime ore la diffusione del Coronavirus ha allarmato l’intera Italia. Nel giro di poco tempo più di 5.000 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Attualmente sono state confermate 233 morti mentre 589 contagiati sono guariti. Per ora i soggetti positivi sono 5.883 e sicuramente aumenteranno nei prossimi giorni. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le regioni con il numero più elevato di contagi.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha spiegato che le vittime sono soprattutto gli anziani, prevalentemente maschi con patologie gravi. Nonostante si tratti di una situazione estremamente delicata, non sono mancate delle frasi di cattivo gusto e del tutto inappropriate. Una di queste è stata pronunciata dall’influencer Chiara Biase.

‘…e nessuno che mi sta sul c***o che muore’

La affermazioni shock di Chiara Biasi hanno fatto scatenare il web. Qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una sua chat privata. Anche se è stato subito cancellato, gli utenti social più attenti l’hanno visto e si sono lamentati.

A causa di questa recente epidemia molte persone sono morte, ragion per cui non si dovrebbe augurare ciò nemmeno al peggior nemico. Gli italiani hanno paura, ma non hanno intenzione di arrendersi al virus. Hanno perso una persona cara, dunque non accettano coloro che prendono troppo alla leggera questa vicenda come Chiara.

Quest’ultima in passato è stata al centro delle polemiche in seguito a uno scherzo fatto dal programma Le Iene. In pratica ha avuto un’offerta di lavoro che ha rifiutato per la paga misera, ovvero 80.000 euro. Ulteriore prova che dimostra la sua poca sensibilità per determinati argomenti.