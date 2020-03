Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci piazza nuovi colpi

Ballando con le Stelle 2020 partirà sabato 28 marzo. La capitana Milly Carlucci ha strappato il sì a nuovi concorrenti

Ci siamo quasi. Ballando con le Stelle 2020 è ormai alle porte. Lo show danzereccio di Rai Uno presentato da Milly Carlucci partirà verso la fine del mese di marzo, esattamente il 28. E, come sempre, circolano già i nomi dei prossimi aspiranti ballerini che con ogni probabilità scenderanno in pista. Il programma del sabato sera porrà sotto una nuova luce amate personalità pubbliche, provenienti da mondi diversi.

A seguirli gli straordinari ballerini, confermati in blocco eccetto una: Samanta Togni. Ma, non ne dubitiamo affatto, la padrona di casa saprà sostituirla. Così come saprà costruire un cast degno delle passate edizioni, seguitissime dai telespettatori.

C’è anche la figlia di Adriano

Pronti via ed ecco la top new entry di Ballando con le Stelle sicura: Rosalinda Celentano. La figlia del mitico Adriano (e Claudia Mori), oltre che per il prestigioso cognome, ha nel curriculum diverse esperienze legate al panorama televisivo.

Conduttrice, attrice e cantante, ha preso parte a vari show Rai e Mediaset. Ha mosso i primi passi nella musica, partecipando a Sanremo. Nel 2004 ha, inoltre, interpretato Satana nel film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Per quanto concerne il privato, dichiaratamente omosessuale, hanno fatto parlare i flirt con Monica Bellucci e Asia Argento.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle figura poi Gilles Rocca, attore salito alla fama proprio pochi mesi fa, durante il Festival della canzone italiana in veste di aiuto fonico, professione abitualmente condotta affianco al padre. L’aitante ragazzo, visto sul palco della kermesse canora, è apparso in varie fiction tivù, anche di successo, dove ha ricoperto piccoli ruoli.

Altro colpo in canna Antonio Maria Catalani, talentuoso pittore noto soprattutto col pseudonimo di Holaf, che ha lungamente vissuto in Canada dopo la formazione in Italia. È fidanzato a Caterina Zanardi Landi, erede della famiglia di nobili origini proprietaria del prestigioso Castello di Rivalta. Si trasferirà nuovamente in Italia pure Daniele Scardina, campione dei Pesi medi di pugilato e attuale fidanzato di Diletta Leotta.

Ballando con le Stelle: l’elenco comincia a riempirsi

In questo pot-pourri di celebrità ci sarà infine Barbara Bouchet, la prima concorrente svelata. In una recente intervista l’attrice francese, mamma del celebre chef Alessandro Borghese, aveva già anzitempo garantito la sua presenza.

Ovviamente, siamo appena agli inizi e numerosi vip saranno annunciati a Ballando nelle settimane. Non vediamo l’ora di scoprirli!