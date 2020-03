Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: l’idillio continua. E il matrimonio?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: il ritratto della felicità in Val Badia

All’inizio in pochi credevano che la loro storia sarebbe lungamente durata. E invece – siamo felici di dirlo – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fanno ancora coppia. Tra le pagine del settimanale Oggi escono nuove fotografi ritraenti i due mentre si scambiano baci e tenerezze in Val Badia. Insieme affrontano, divertendosi, una piccola bufera.

L’attrice e l’ex tecnico della Juventus campione d’Italia hanno recentemente preso casa a Brescia, la città di lei sin dalla relazione con il padre dei suoi figli Francesco Renga. Dalle immagini mostrate appaiono raggianti, passionali e nemmeno il gelido clima li raffredda.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri passeggiano sulla neve, mano nella mano. Lui con fare protettivo la abbraccia. E a quanto pare non è mai abbastanza sazio di baci. E la location spettacolare, in vacanza sulle Dolomiti, in Val Badia, trasmette la serenità ideale. Il paparazzo della rivista li ha pizzicati in tenuta “da cittadini”, prima di ripartire: gli occhi di entrambi esprimono felicità.

Eterna promessa

Il Mister non sembra affatto preoccupato di non aver attualmente panchina. Viene da un anno sabbatico dal mondo del calcio, dove è cresciuto e diventato grande, dapprima nelle vesti di fantasioso trequartista e quindi da brillante tecnico.

Dopo aver vinto tutto quanto c’era da vincere con Milan e Juventus in Italia, e approdato due volte alla finale di Champions League (il massimo torneo continentale per club) il fidanzato di Ambra Angiolini parrebbe allettato dall’intraprendere un’esperienza estera.

Se gli parlate delle possibili destinazioni inglesi, dal Chelsea al Manchester United, vi ferma però immediatamente. Per ora si dedica unicamente alla famiglia. Ed eccolo passare tre giorni in vacanza con Ambra.

L’eterna promessa? Bocche sigillate. Ma gli amici lodano le sue doti i cavaliere. Prova numero uno: Max sa sciare, a differenza dell’attrice, perciò organizza lunghe passeggiate con lei sulla neve. Prova numero due: il meteo non lo spaventa. Un giorno la coppia è salita con gli scarponi sugli impianti fino al Rifugio Santa Croce, tra i più spettacolari.

Ambra Angiolini ha un cavaliere unico

Fin qui la giornata sembrava perfetta, finché al ritorno, causa vento forte, hanno chiuso gli impianti. Senza perdersi d’animo Allegri ha accompagnato a piedi la dolce metà giù per km di sentieri, traendola in salvo dalle raffiche e dagli scivoloni.

Scherzi e risate alimentano il sentimento. In tempi non sospetti Ambra lo aveva confidato a Verissimo: il compagno sa tirarle fuori il lato più giocoso. È questa la sua “tattica” segreta.