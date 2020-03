Alessandra Amoroso di nuovo single, storia finita con Stefano Settepani

Dopo la fine della storia con Marco Traficante, da diversi giorni circolavano voci inerenti una possibile rottura tra Alessandra Amoroso ed il compagno, Stefano Settepani. In queste ultime ore, per mettere comunque a tacere tutte queste voci, la stessa Amoroso ha chiarito ufficialmente come stanno le cose. Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram su cui ha confermato (o smentito) le voci sulla sua storia d’amore. Cos’ha confessato? Vediamolo insieme.

Alessandra Amoroso, storia finita con l’ormai ex fidanzato

Le domande che Alessandra Amoroso trovava sui suoi social da parte dei fans erano sempre bene o male le stesse. Si erano accorti tutti, infatti, che da diverso tempo i due fidanzati non postavano più foto insieme o non condividevano momenti della loro quotidianità. Cosa, quest’ultima, che erano comunque abituati a fare.

Che la storia andasse a gonfie vele lo avevano detto anche loro a Verissimo. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani erano, infatti, stati ospiti di Silvia Toffanin e si erano mostrati innamoratissimi e molto felici. Pareva, addirittura, che tra i due avrebbero presto potuto esserci i fiori d’arancio. Alla fine, però, qualcosa è andato storto. L’idillio d’amore si è così interrotto.

Il post di Alessandra e la sua voglia di ricominciare

Come anticipato, è stata la stessa Alessandra Amoroso a comunicare ufficialmente ai fans la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani. E non è facile dato che i due ragazzi erano legati da oltre 5 anni. Pare, però, che alla base della rottura non ci sia la visione diversa di famiglia dei due come si era più volte ipotizzato nei scorsi giorni.

Sono altri, dunque, i motivi che si pongono alla base della rottura di questa storia d’amore. Nonostante Alessandra Amoroso sia molto amareggiata per tutta questa situazione, è evidente che la cantante salentina ha un’incredibile voglia di ricominciare e di tornare ad essere felice. Diverse volte la stessa Amoroso ha specificato che per lei la felicità assoluta sarebbe diventare mamma e chissà che presto questo sogno non diventi realtà.

Un momento difficile, è certo. Ma è anche un momento da cui, presa consapevolezza dei propri limiti e desideri, la cantante riuscirà a ripartire per un futuro radioso.