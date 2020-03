Maria De Filippi manda via una sua ospite: grandissimo imbarazzo in studio

Maria De Filippi vuole che Liliana lasci lo studio

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda l’ottavo appuntamento di C’è Posta per Te. La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un gesto inatteso, ovvero ha fatto uscire dallo studio Liliana, protagonista di una storia. Poi la conduttrice si è avvicinata a Greta dicendole che forse è meglio che sua mamma lasci immediatamente perché è in imbarazzo vista la situazione.

Ma partiamo dall’inizio, Greta si è rivolata alla redazione del people show perché stata abbandonata dalla madre. Lei ha vissuto fino alla maggiore età in una casa famiglia e poi gli assistenti sociali le hanno comunicato il nome della donna che l’ha messa al mondo.

C’è Posta per Te: la storia di Liliana e Greta

Ma la versione raccontata da Greta a Maria De Filippi non ha per niente convinto la madre Liliana. Quindi rivolgendosi alla conduttrice di C’è Posta per Te ha affermato che il padre le ha riempito la testa piena di bugie. In pratica le avevano detto che era fuggita con un altro uomo e addirittura aspettasse un figlio da quest’ultimo. Liliana, però, in studio ha smentito tutto.

Poi ha dato la sua versione dei fatti ovvero che l’ex marito l’aveva fatta passare per morta e che da anni vive a Londra. A quel punto la figlia è scoppiata a piangere chiedendole per quale motivo l’ha abbandonata. Una vicenda che ha creato una serie di polemiche da parte del popolo del web sui vari social network.

Maria De Filippi avverte Liliana

A C’è Posta per Te Greta ha chiesto a Liliana se ogni tanto si possono sentire, specificando che nella sua vita non ha mai avuto un padre e una madre che la sostenessero. Per fortuna la donna ha detto di si dandole la possibilità di conoscerla, quindi Maria De Filippi ha aperto la busta.

Madre e figlia si sono riabbracciate e la padrona di casa del people show di Canale ha scherzato sul fidanzato di Greta avvertendo Liliana: “Guarda che Luca è come un guardiano per Greta”.