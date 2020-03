Oroscopo Branko 8 marzo 2020: Gemelli ostacolati, notizia inaspettata per Cancro

L’oroscopo di Branko dell’8 marzo 2020 è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per la giornata dedicata alla festa delle Donne. I nativi dei Gemelli devono affrontare tre ostacoli difficili, mentre le persone dei Pesci devono fare i conti con l’opposizione della Luna. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 8 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo di Saturno contro state facendo il bilancio di vantaggi e svantaggi di iniziative, relazioni, amicizie. La salute e il lavoro sono in primo piano. Rilassatevi, l’amore vi chiamerà.

Toro – Dovete dare qualcosa di più alle persone amate, società, mondo. Luna piena in trigono a Venere e Giove propizia fortuna economica. L’amore c’è.

Gemelli – In questa giornata dovete affrontare tre ostacoli difficili: Sole-Nettuno-Luna piena. Chiedete aiuto e consigli agli amici. Possibili problemi che riguardano il rapporto intimo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In primo piano ci sono i rapporti e contatti con il lontano, ma non dovete trascurare la famiglia finché Saturno è contro. Nettuno congiunto a Sole in Pesci richiama l’attenzione sugli aspetti legali e medici. Luna piena porta una piacevole notizia.

Leone – Fino a domani avete Nettuno in Pesci, congiunto a Sole e opposto a Luna piena in Vergine. Si tratta di influssi difficili per la società. Tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento è rilassarvi.

Vergine – Se leggete l’oroscopo del Leone molte cose vi saranno chiare, soprattutto eviterete di ripetere gli stessi errori fatti forse lo scorso settembre. Molte collaborazioni, relazioni, associazioni nate allora sono sotto l’esame di Nettuno congiunto a Sole e opposto alla Luna piena.

Previsioni di domenica 8 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata sono favoriti i nativi intorno ai 40 anni che creano un successo che diventerà concreto dopo il 23 marzo. Molti coniugi soffrono della mancanza di intimità. Meglio gli amanti over 65.

Scorpione – Siete protagonisti per la congiunzione di Nettuno con Sole in Pesci. Luna piena in Vergine, in aspetto positivo, nasce in un punto felice del vostro oroscopo. Entro 48 ore arriveranno sorprese inaspettate.

Sagittario – La salute soffre della negatività di Nettuno congiunto a Sole e dell’opposizione di Luna piena in Vergine. Dovete prepararvi all’agitazione che di presenterà nell’ambiente professionale, da oggi fino al 16 marzo. Amore, non prima di martedì.

L’oroscopo di Branko dell’8 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In un periodo difficile come questo, il vostro segno zodiacale ha la fortuna di avere tutti i transiti positivi. Oggi e domani avete Luna piena in Vergine e Sole-Nettuno in Pesci, che esaltano Venere e Giove. Fragili i rapporti con i parenti e con le persone che vi stanno attorno.

Acquario – La stanchezza è dovuta a Luna in Leone e al violento passaggio di Venere in Toro. Nel pomeriggio, però, la Luna piena inizia a brillare in Vergine e aumenta la vostra voglia di fare qualcosa di selvaggio. Attenzione alle vostre proprietà.

Pesci – La vostra vita cambierà molto prima dell’uscita di Nettuno dai Pesci. Rispetto agli altri segni zodiacali, il pianeta è sempre stato protettivo nei vostri confronti. In questa giornata di domenica Nettuno si congiunge a Sole, una vita che si rinnova o cerca. L’opposizione della Luna piena vi crea qualche difficoltà. Salute in primo piano.