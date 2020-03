Malore in diretta da Maria De Filippi, paura e preoccupazione in studio [FOTO]

Javier nel mirino dei giudici e colleghi di danza

Venerdì scorso con uno studio completamente vuoto per l’emergenza Coronavirus è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 19. Un appuntamento particolarmente difficile per Javier che ha dovuto fare i conti con le critiche dei giurati, soprattutto quelle di Loredana Bertè.

Quest’ultima ha rimproverato il ballerino dicendo che le penalità date da Steffens sono poche. Ma anche Vanessa Incontrada ha giudicato le sue performance poco calienti. Inoltre anche l’altro allievo del talent show Nicolai Gorodiskii lo ha attaccato pesantemente. Ma non è finita qui visto che il giovane danzatore ha avuto un malore in diretta facendo preoccupare Maria De Filippi.

Javier ha un malore durante la seconda puntata del Serale di Amici 19

Il secondo appuntamento è diventato abbastanza pesante dal punto di vista fisico per Javier. Infatti quest’ultimo ha dovuto scontrare prima Nicolai, e subito con Jacopo Ottonello. Una volta realizzata la seconda coreografia, il giovane ballerino non si è capito bene per quale ragione ma si è sentito molto male.

Sembra proprio che il danzatore ha spinto oltre il suo limite durante l’esibizione tanto che le sue gambe hanno avuto un crollo alla fine. Per fortuna non si è rivelato essere nulla di grave tanto che la stessa padrona di casa Maria De Filippi ha detto che si è trattato di un mal di gambe e di acido lattico. (Continua dopo il post)

Javier passa alla terza puntata di Amici 19

Nonostante il malore avuto in studio, Javier ha continuato il suo percorso all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi. Il giovane ballerino, infatti, ha ricevuto il pass da parte della giuria, ovvero Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabri Ponte, ma anche dai professori e VAR. Quindi il ragazzo è approdato alla terza puntata che andrà in onda venerdì prossimo.

Nel frattempo l’allievo avrà modo di riposare ed essere in forma per la prossima settimana. Ricordiamo che quest’anno il vincitore verrà proclamato nel sesto appuntamento mentre negli altri tre ci sarà il torneo All Star.