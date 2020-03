Serena Autieri, perché lasciò Garko: “Con lui non ho mai potuto…”

Gabriel Garko e Serena Autieri sono stati insieme per circa 4 anni. I due si sono molto amati ma alla fine non sono riusciti a diventare una coppia vera e propria. Bellissimi, giovani e famosi hanno fatto sognare i fan, ma perchè si sono poi detti addio?

Gabriel Garko e l’addio a Serena Autieri

Pare che a prendere la decisione di chiudere definitivamente la storia sia stata la bellissima attrice napoletana. Alla base delle motivazioni che hanno determinato l’addio ci sarebbero, come poi dichiarato in un’intervista dalla Autieri, delle incomprensioni caratteriali importanti che hanno precluso il proseguire di questo amore.

Con lui la splendida partenopea non ha mai potuto pensare al futuro e guardare oltre. Negli anni anche Garko è ritornato sul legame con l’attrice ed ha avuto per la sua ex delle parole bellissime. L’artista ha infatti dichiarato ai microfoni del giornalista Alfonso Signorini di che tra lui e l’attrice c’è stata una storia bellissima e passionale.

Inoltre ha specificato che negli anni i due hanno saputo ristabilire un rapporto sereno ed equilibrato, tanto è vero che lei lo anche invitato al suo matrimonio. Nozze a cui però Garko non è andato perchè impegnato con il lavoro.

Strade diverse per gli ex innamorati

Oggi entrambi hanno voltato sentimentalmente pagina. Serena da anni ormai è sposata con l’imprenditore Enrico Griselli, dal quale ha avuto anche una bimba. La vita privata di Gabriel è invece più misteriosa.

Dopo aver avuto delle relazioni con donne bellissime tra cui l’attrice Adua Del Vesco e quella storica con Eva Grimaldi, per sua scelta ha preferito preservare la sua privacy, anche se nell’arco del tempo si sono susseguiti dei rumors e dei pettegolezzi molto insistenti. Uno fra tutti quello che lo vuole molto intimo e vicino al collega Gabriele Rossi.

Il pettegolezzo è stato così forte e radicato che in una recente intervista l’attore, suo malgrado, è ritornato sull’argomento. Ai microfoni di Mara Venier nel salotto tv di Domenica In, il 47enne ha parlato di Rossi come di un amico speciale, non confermando ma neanche smentendo le voci che circolano ormai da tempo sul loro conto.