Giuseppe Lucifora, strangolato da un uomo “prestante”

Il settimanale Giallo ha reso nota una parte della relazione scritta dal medico legale che ha eseguito l’autopsia sul cadavere di Giuseppe Lucifora (per gli amici “Peppe”) lo chef assassinato lo scorso 10 novembre presso la sua abitazione a Modica (Ragusa). Dal documento si legge opportuni esami abbiano evidenziato sul massiccio facciale della vittima una multipla lesività, con svariate fratture causate da pugni.

Il sopralluogo giudiziario, l’esame radiografico e l’attività necroscopica hanno accertato il contesto ora descritto. Le violente lesioni e la perdita di coscienza da parte della vittima trovano motivazione in un atto di strangolamento. Non entreremo nei dettagli medico-legali, ma in parole povere, dagli esami risulta che un individuo dotato di una particolare forza fisica abbia posto fine alla vita del 57enne.

Giuseppe Lucifora: il ritrovamento del corpo

Il corpo senza vita di Giuseppe Lucifora è stato ritrovato ai piedi del letto. Il volto era martoriato da diverse tumefazioni. Era vestito solo con una maglietta a maniche corte. È probabile che, poco prima della sua morte, Giuseppe abbia avuto un rapporto sessuale.

All’interno della relazione, il medico legale ha inoltre espletato un elemento di primaria importanza: la notte dell’omicidio, Giuseppe Lucifora fu brutalmente pestato, soprattutto al volto, stordito e in seguito strangolato. Tutto, quando la vittima era già incosciente.

Un carabiniere iscritto nel registro degli indagati

I segni di violenza rinvenuti sul corpo di Giuseppe Lucifora avevano fatto ipotizzare che gli assassini del 57enne potessero essere due. In realtà, il medico legale ha spiegato come il killer potrebbe essere anche uno solo, ma dotato di una forza fisica “prestante”.

Al momento è iscritto nel registro degli indagati un amico dello chef, un certo Davide Corallo, carabiniere di 40 anni residente a Giarratana (Ragusa). Si tratta di un uomo dal fisico possente, che ben rientra nei sospetti da parte degli inquirenti.

Corallo ha scritto alcune settimane fa un post su Facebook, in cui afferma come all’inizio le battaglie sono vinte dai “falsi”, poiché sono troppo “furbi”. Tuttavia, alla fine la guerra la vince l’ “onesto” perché paziente e giusto.