“Portate dell’acqua…”: Amadeus preoccupato per un ospite dei Soliti Ignoti

Difficoltà per un ospite vip in studio

Ieri sera, sabato 7 marzo 2020 su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata dei Soli Ignoti – Il Ritorno. L’ospite Vip dell’appuntamento era l’attore Gianfranco Jannuzzo che si è posizionato con gli alti Ignoti. Lui era il in gara col numero 6 e, dopo aver giocato l’artista ha preso la parola per spendere due parole del suo spettacolo teatrale.

L’uomo ha spiegato che durante la sua esibizione nei palcoscenici italiani è quello di giocare un po’ con la lingua italiana. E a tal proposito l’ospite di Amadeus ha avuto qualche piccolo problema con la voce, non riuscendo più a parlare tosse do più volte in studio. Visto il momento di grande difficoltà, il padrone di casa ha chiesto ai suoi collaboratori di portargli un bicchiere d’acqua.

A quel punto Jannuzzo ne ha bevuto un sorso, è subito dopo ha continuato a parlare, dicendo in modo ironico: “E’ colpa dell’emozione, perchè era da tanto che non vedevo Amadeus”. Parole che hanno fatto sorridere ed applaudire il pubblico presente nel Teatro delle Vittorie a Roma. Ricordiamo che le puntate attualmente in onda sono state registrate un po’ di tempo fa quando ancora non c’era la restrizione del Coronavirus.

La concorrente umbra fa confondere il conduttore Amadeus

Nel l’appuntamento del sabato dei Soliti Ignoti ha giocato una giovane che è originaria di Terni, un comune dell’Umbria. La ragazza, però, è partita malissimo perché forse per l’emozione ha sbagliato molte identità degli Ignoti posizionati di fronte a lei. Ma lo sbaglio clamoroso è stato fatto quando stava assegnando ad una degli ignoti l’identità di una proprietaria di ricami.

Poi però ha cambiato idea affermando che l’ignoto potrebbe avere un’azienda agricola per poi pentirsene subito dopo aver schiacciato il pulsante. Ovviamente il suo repentino cambio di risposte ha un po’ confuso il padrone di casa Amadeus. Alla fine la persona lì di fronte non era nessuna delle due opzioni elencate prima.

Chiusura insolita per Soliti Ignoti – Il Ritorno

Rispetto le altre puntate tradizionali, quella in onda sabato 7 marzo 2020 il conduttore Amadeus al game show Soliti Ignoti ha aggiunto un segmento in più rispetto alla durata effettiva del programma di Rai Uno.

Infatti, prima di rivelare il parente misterioso, il padrone di casa ha lanciato degli spot pubblicitari, per poi tornare in onda solo per pochi istanti. Ricordiamo che dopo il quiz veniva trasmessa l’ultima puntata di Una storia da cantare con Bianca Guaccero.