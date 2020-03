Antonio Zequila la ex (famosa e mai nominata al GF Vip) “Nell’intimità lo chiamavo così”

Simona Tagli racconta di aver avuto una relazione con Antonio Zequila, ma lui finora non l’ha mai nominata, scopriamo cosa è successo

Le vicende su Antonio Zequila continuano a stupire e sorprendere il pubblico del Grande Fratello Vip. L’attore e modello nei giorni scorsi ha fatto delle scuse ad Adriana Volpe, anche se quest’ultima non è convinta della sincerità del gesto. A parte le continue litigate con Adriana con la quale Zequila insiste di aver avuto una storia, adesso a lamentarsi è una sua ex.

Di chi si tratta? La ex è una persona anch’ella nota e ribadisce di aver avuto una relazione con lui. Tuttavia, lamenta di non essere mai stata nominata da Zequila, e ha espresso quindi la sua rabbia. Lei è Simona Tagli, ma del suo nome non c’è traccia nelle conversazioni che Zequila ha fatto all’interno della Casa in tutta la sua permanenza.

Antonio Zequila non ha mai parlato di Simona Tagli

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi Simona Tagli ha deciso di rivelare il suo passato insieme a Zequila. Stando alla sua versione dei fatti, la storia d’amore tra i due sarebbe stata molto importante. Per questo lei è arrabbiata, perché Zequila non ne ha mai parlato. Inoltre, la bella Tagli ha anche rivelato dei dettagli molto intimi. Pare che Simona lo chiamasse con un nomignolo particolare, papero, riferito al suo modo di camminare.

La Tagli ha detto di essere stata sempre molto vicina a Zequila, anche dopo che si sono lasciati. Le sue rivelazioni hanno lasciato a bocca aperta molte persone e adesso si attende che Signorini ne parli nella prossima puntata. Si tratta di dichiarazioni molto personali e il conduttore dovrà mettere al corrente il modello.

Per la Tagli Antonio è un uomo speciale

Simona Tagli nell’intervista ha parlato di Zequila con molto affetto e lo ha anche definito un uomo speciale. Ha anche aggiunto che Zequila ha un cuore grande e non capisce perché l’abbia dimenticata. Possibile che non ricordi di aver avuto una relazione con lei?

Come mai Zequila non ha mai nominato la bella Simona e ha invece parlato di tante altre donne con cui sostiene di aver avuto una relazione? E’ recente una sua frase su una dentista che vive in Sardegna e con la quale si è lasciato perché lei non condivide il suo lavoro.

E poi le osservazioni sulla transgender Eva Robin, che definisce una donna bellissima e con la quale dice di aver avuto un flirt nel 1991. E Simona in tutto questo dove sta? Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata.