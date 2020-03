Adriana Volpe, colpo di scena inedito al Grande Fratello VIP [Foto]

Non era mai successo prima d’ora: uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP ha avuto la possibilità di entrare in contatto con la propria famiglia. Si tratta di Adriana Volpe, destinataria di un comunicato ufficiale del GF in cui le si dava questa possibilità. A cosa è dovuta questa scelta? Ecco i motivi straordinari che hanno portato il Grande Fratello a prendere questa decisione.

Adriana Volpe, un comunicato ufficiale per lei

Adriana Volpe non si è mai tirata indietro difronte a nulla nella casa del Grande Fratello VIP. Lo abbiamo visto nelle discussioni con Antonio Zequila, con cui ha fatto pace in questi giorni, così come negli accesi battibecchi con Antonella Elia o Rita Rusic. Cosa avrà pensato, però, la Volpe quando il Grande Fratello le ha letto il comunicato ufficiale che la riguardava?

Il testo del comunicato è stato reso noto direttamente dalla pagina ufficiale del GF in cui si può leggere “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”. (Continua dopo il post)

Poche parole, dunque, per giustificare una scelta che ha dell’inedito dal momento che non è mai successo che un concorrente del reality avesse la possibilità di avere un contatto diretto con i propri familiari.

Le motivazioni della concessione particolare alla Volpe

Inutile dire che sin da subito ci si è chiesto quali potessero essere i “motivi personali” per i quali ad Adriana Volpe è stata data una possibilità che mai nessuno, all’interno del programma, aveva avuto. Tantissime, tra l’altro, potrebbero essere le motivazioni alla base di questa scelta.

Ecco perché, allo stato attuale, ci è possibile fare solo alcune ipotesi. La prima potrebbe riguardare l’emergenza Coronavirus che sta riguardando tutto il Bel Paese. La ragione principale, comunque, potrebbe riscontrarsi in un chiarimento con il marito.

Questi, infatti, le aveva fatto recapitare una lettera nella casa ed Adriana Volpe ne avrebbe equivocato il contenuto mettendo in dubbio il matrimonio. Lo stesso Roberto Parli, il marito della donna, si è mostrato preoccupato per il fraintendimento in corso con la moglie. Una situazione sicuramente da chiarire al più presto. Ci sarà questo alla base della deroga speciale?