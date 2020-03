Miriana Trevisan, lo scatto hot manda in delirio i fan (FOTO)

Fan in delirio per lo scatto bollente di Miriana Trevisan, la showgirl stordisce con la sua bellezza

Torna nel mirino dei fan la bella e affascinante Miriana Trevisan. La showgirl è tornata al centro dell’attenzione perché ex moglie di Pago ed è intervenuta spesso a sua difesa in varie trasmissioni. La Trevisan ha infatti più volte detto la sua in merito all’ex marito. I continui battibecchi divenuti ormai pubblici tra Pago e Serena Enardu hanno coinvolto anche lei.

A cominciare da quando i due si sono lasciati dopo Temptation Island alla loro riappacificazione nella casa del GF Vip Miriana è stata interpellata. Tuttavia, la Trevisan sembra aver chiuso definitivamente questa parentesi e si sta dedicando a se stessa. La showgirl sta infatti ottenendo risultati eccellenti sul web, postando scatti hot che mandano in delirio i fan. E le foto pubblicate su Instagram parlano chiaro!

Miriana Trevisan conquista i fan con i suoi scatti bollenti

Le foto pubblicate di recente sono davvero spettacolari e mostrano una Trevisan in tutta la sua prorompente bellezza. La showgirl a 47 anni è ancora una donna bellissima e sembra che il tempo per lei non sia passato. La sua aria da ragazzina l’ha mantenuta ancora oggi e le foto postate su Instagram rivelano una bellezza immutata nel tempo.

Alcuni dicono anche che sia ancora più bella di prima, con la maturità degli anni che l’ha resa più affascinante. Amata sia dagli uomini che dalle donne, Miriana ha mandato in estasi migliaia di utenti pubblicando uno scatto provocante su Instagram. Come non guardare quello sguardo malizioso e sensuale che penetra nel cuore e nei sensi? Miriana è davvero irresistibile!

La showgirl stupenda nella vasca da bagno

Lo scatto sensuale che la immortala nella vasca da bagno ha fatto il giro del web e ha ricevuto tantissimi like e commenti di apprezzamento. Miriana appare immersa in una vasca piena d’acqua e con lo sguardo rivolto verso la camera, altamente seducente.

Impossibile non notare il suo delizioso décolleté e molti hanno anche detto che sembrava che il seno galleggiasse in acqua. I fan sono andati in delirio e hanno decisamente apprezzato lo scatto hot. la Trevisan ha dunque fatto centro ed ha attirato l’attenzione sui di sé. A conferma che non ha bisogno di essere l’ex moglie di Pago per avere notorietà, già di suo la Trevisan è abbastanza famosa!