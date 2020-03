Alfonso Signorini GF Vip 4 il popolo social contro il conduttore

Il popolo social si scaglia contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4, perché protegge alcuni concorrenti della casa

Nelle contestazioni del popolo social c’è di tutto, non solo le malefatte dei concorrenti, ma anche del conduttore. Negli ultimi giorni, infatti, il popolo di Twitter con l’hashtag #signorinifuori ha protestato contro il direttore di ‘Chi’.

Alfonso Signorini, attualmente conduttore del GF Vip, subentrato a Ilary Blasi dopo essere stato opinionista nello stesso programma, è stato preso di mira al popolo social. Il motivo? Semplice, secondo tantissimi utenti tratta i concorrenti in maniera diversa.

Per essere più chiari, Signorini è stato accusato di aver riservato un trattamento diverso ad alcuni inquilini della Casa. In particolare, il conduttore ha mostrato di tutelare sia Antonella Elia che Antonio Zequila, ritenuti dal popolo social i suoi protetti. Come mai questa osservazione contro il conduttore? Molti utenti sostengono che non vengano mandati video che possano screditare i due concorrenti.

Alfonso Signorini protegge Antonella Elia e Antonio Zequila

Una volta che non vanno in onda tutti i video su Antonella Elia e Antonio Zequila non emergono fatti compromettenti. Infatti, in tal caso il conduttore insieme al GF dovrebbe prendere i dovuti provvedimenti come è accaduto per Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia.

Il conduttore è stato dunque etichettato come colui che protegge Zequila e la Elia, in quanto in genere non approfondisce mai i loro comportamenti. Questo atteggiamento da parte di Signorini non è sfuggito all’occhio attento del pubblico social. Ecco che è partito l’hastag che accusa Alfonso Signorini di avere due pesi e due misure, ovvero di fare disparità fra i concorrenti.

Il nuovo attacco di Salvo nei confronti di Alfonso Signorini

E le prove del suo comportamento sono lampanti. Anche nell’ultima puntata della diretta del GF Vip non è stato preso alcun provvedimento per la Elia che aveva spinto la Marini. Il conduttore ha anzi affermato che Antonella era stata provocata con insistenza. Anche per Zequila non ha mai preso provvedimenti riguardo a certe frasi dette dal modello e a certi atteggiamenti.

Anzi, è sempre al centro per le sue storie, mentre vengono messi da parte giovani come Andrea Denver e come è stato anche per Andrea Montovoli. Anche per Montovoli non ci sono state sorprese eclatanti prima che lasciasse la casa. Insomma, Signorini dovrà rispondere a queste accuse, ma lo farà? Vedremo!