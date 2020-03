Fernanda Lessa GF Vip contro la produzione “Non mostrano gli insulti di Antonella Elia”

Nuove accuse per Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa dice pubblicamente che gli autori non fanno vedere gli insulti pronunciati da Antonella Elia, scopriamo cosa è successo

Tornano a litigare Fernanda Lessa e Antonella Elia, le due donne come sempre sono ai ferri corti e non riescono a trovare un punto d’incontro. Stavola però c’è di più, la Lessa infatti dice qualcosa che può avere delle gravi ripercussioni sulla sua permanenza nella casa. La modella ha infatti affermato che la produzione del reality non manda in onda gli insulti di Antonella Elia.

Secondo Fernanda il pubblico non vede le parole offensive dette dalla showgirl e quindi non può sapere cosa dice. Lei però lo sa benissimo, è stata anche vittima dei suoi attacchi e per questo è arrabbiata. Sicuramente Antonella Elia è tra le protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip ed è diventata famosa per i suoi sbalzi d’umore.

Fernanda Lessa accusa la produzione di proteggere Antonella Elia

La Elia è un personaggio che sta mettendo a dura prova la convivenza dei coinquilini nella casa. A tratti la showgirl mostra la sua verve frizzante, ma quando attacca è pronta a farsi tanti nemici. E sono tanti adesso coloro che all’interno della casa non la sopportano. La Lessa in tutto ciò sostiene anche che la produzione abbia adottato un atteggiamento di protezione nei confronti di Antonella.

Il fatto che non vengano mostrati tutti i video che mostrano le sue parole offensive le fa sospettare che sia una protetta. Non mostrando le immagini compromettenti ovviamente il pubblico non la prende in antipatia, ma non sa nemmeno cosa dice veramente. In una conversazione con la Marini la Lessa ha detto che Antonella Elia è una raccomandata.

Fernanda e Antonella sempre ai ferri corti

Le due donne non si possono vedere e non si sopportano a vicenda. Ecco perché sono sempre ai ferri corti, e di recente gli scontri sono stato anche abbastanza frequenti. A fare da mediatrice è stata come al solito Adriana Volpe, ma la tregua è durata poco.

Non sono mancati neanche questa settimana i battibecchi con Valeria Marini, anche questi molto accesi. Fernanda è stata offesa da Antonella, che ha detto di aver paura che lei facesse riti propiziatori per gettarle addosso la iella.

In seguito a queste parole la Lessa ha vissuto un momento molto particolare, stava male e non ha digerito le offese della Elia. La sua accusa però potrebbe avere delle conseguenze, staremo a vedere cosa accadrà!