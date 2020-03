Flavio Insinna, sapete quanto guadagna il padrone di casa de L’Eredità? Compenso a sei zeri

Flavio Insinna da due anni al timone del game show del preserale di Rai Uno

Da un paio di stagioni, ovvero da quando è venuto a mancare Fabrizio Frizzi a causa di un’emorragia cerebrale, il game show L’Eredità è stato affidato all’attore romano Flavio Insinna. Quest’ultimo era un caro amico del marito di Carlotta Mantovan e per lui è stato un onore prendere le redini di tale programma.

Le prime settimane sono state particolarmente difficili per questo motivo l’artista capitolino ha seguito i consigli del collega Carlo Conti, ex padrone di casa del quiz, e della stessa madre di Stella Frizzi. Ma stando si risultati che riceve ogni giorno, Insinna sta facendo un ottimo lavoro. In tanti, però, si dono chiesti quanto guadagna l’ex protagonista di Don Matteo in Rai. Nel prosieguo dell’articolo troverete le cifre che però non sono state confermate.

Il possibile compenso di Flavio Insinna per L’Eredità

Secondo a quanto scritto dall’autorevole portale web Dagospia diretto da Roberto D’Agostino, il compenso di Flavio Insinna sarebbe abbastanza alto. A quanto pare, solo per condurre quotidianamente il game show L’Eredità, l’attore romano percepirebbe ben un milione di euro.

Inoltre c’è da aggiungere le altre sue apparizioni sul piccolo schermo, come ad esempio quella da giurato a Il cantante mascherato di Milly Carlucci. C’è da dire, però, che si tratta solo di un rumors, quindi nulla di ufficiale. Ma se fosse vero il noto artista capitolino risulterebbe uno dei professionisti più pagati non solo di Rai Uno ma anche dell’intera tv di Stato.

La brutta vicenda Affari Tuoi

E pensare che qualche anno fa i vertici di Viale Mazzini avevano allontanato Flavio Insinna dalla prima rete dopo lo scandalo Affari Tuoi. Ricordiamo che all’epoca il tg satirico Striscia la Notizia aveva trasmesso alcuni fuori onda in cui l’attore romano assumeva un atteggiamento scorretto nei confronti di alcune concorrenti.

Ad esempio una donna della Valle D’Aosta che l’aveva considerata una ‘nana di me**a’. Dopo un esilio su Rai Tre, da un paio di anni è di nuovo sulla rete ammiraglia alla guida de L’Eredità.