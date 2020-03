Allarme Coronavirus: le 5 reazioni più estreme dei vip, scatta il panico (FOTO)

L’allarme Coronavirus, ormai, vige in tutto il territorio nazionale e mondiale. Il Governo è stato costretto ad attuare delle manovre estreme allo scopo di contenere il più possibile il contagio tra la popolazione. Ebbene, come avranno preso i vip questa situazione?

Alcuni hanno reagito in modo pacato cercando in tutti i modi di non fomentare lo stato di allarmismo generale e il panico. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di mostrare tutta la loro preoccupazione.

La reazione di Chiara Ferragni all’allarme Coronavirus

In questi giorni l’Italia sta attraversando un momento di vera crisi, sia dal punto di vista della salute, sia dell’economia. A causa dell’allarme Coronavirus, infatti, sono state moltissime le attività che sono state costrette a fermarsi per evitare assembramenti di persone.

Locali chiusi, eventi sospesi, concerti cancellati, partite rinviate e molto altro. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo, dunque, hanno dovuto fare fronte a questa emergenza e vediamo alcuni di essi come hanno preferito esternare il loro stato d’animo sui social.

L’influencer Chiara Ferragni, ad esempio, ha deciso di prendere la drastica decisione di fermare il suo lavoro. La ragazza, infatti, è sempre in giro per il mondo per partecipare ad eventi e feste. Da un po’ di giorni, però, ha scelto di rimanere a casa e di evitare il più possibile il contatto con le altre persone. (Continua dopo la foto)

Le decisioni di altri VIP e programmi tv

La De Lellis, invece, non ha esitato a mostrare tutta la sua ipocondria ed ha ammesso di essere veramente preoccupata. Nonostante tutto, però, sta continuando a viaggiare e ad essere in giro per impegni e incontri vari. Tuttavia, sta cercando di adoperare tutte le misure preventive per evitare il contagio. La caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, invece, ha registrato alcune IG Stories nelle quali ha detto che si sarebbe chiusa in casa e non sarebbe uscita se non in casi strettamente necessari e urgenti. (Continua dopo la foto)

1 di 2

Maria De Filippi, invece, ha reagito all’allarme Coronavirus adeguandosi alle disposizioni governative pertanto ha scelto di chiudere al pubblico tutte le sue trasmissioni. Nelle ultime ore, invece, Pasquale Laricchia ha detto che la produzione del GF VIP ha blindato letteralmente tutti i concorrenti, infatti, nessuno può più entrare all’interno della casa.