Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus, “niente panico…” (Video)

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, ha comunicato ufficialmente, mediante il suo account Facebook, di essere risultato positivo al Coronavirus. Le sue parole sono, comunque, molto positive. Conferma di voler combattere nella maniera migliore il virus e si dice fiducioso nell’evolversi della situazione. Diversi i messaggi di incoraggiamento ricevuti sul fronte politico.

Nicola Zingaretti, il video messaggio su Facebook

“È arrivato, anche io ho il Coronavirus” ha detto Nicola Zingaretti su Facebook. “Ovviamente mi attengo sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare”.

Dovrà, dunque, rimanere in quarantena domiciliare Nicola Zingaretti a cui il medico ha confermato la diagnosi di Coronavirus nelle ultime ore. “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto”.

“Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio”. Nicola Zingaretti è, dunque, pieno di buoni propositi nonostante la malattia. (Continua dopo il video)

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Gepostet von Nicola Zingaretti am Samstag, 7. März 2020

Le reazioni della politica e i messaggi di incoraggiamento

Appena saputa la notizia sono stati diversi i messaggi di incoraggiamento provenienti dal fronte politico. Tra i primi Matteo Renzi che ha fatto un grosso in bocca al lupo a Nicola Zingaretti e a tutti coloro che stanno combattendo, in questo momento, il Coronavirus. Anche Giorgia Meloni e Paolo Gentiloni hanno espresso vicinanza al collega così come la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Per il resto, tutte le persone entrate in contatto con Nicola Zingaretti, sia in ambito familiare che professionale verranno sottoposti ai test o lo sono stati in queste ultime ore. Tra questi anche Andrea Orlando che si dice privo di sintomi ma conferma che farà i test. Lo stesso dicesi anche per tutto lo staff del PD e per gli esponenti politici che, come detto, hanno avuto qualche contatto con Zingaretti.

Una situazione da affrontare indubbiamente con tenacia, coraggio e senza mai perdere la speranza. L’atteggiamento positivo di Zingaretti, tra l’altro, ne è la prova.