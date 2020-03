Francesca Fialdini risponde a un hater: “Sciacquati la bocca”

View this post on Instagram

I pensieri, le preoccupazioni, le paure che ci bloccano e non ci aiutano a tirare fuori il meglio… Le vediamo tutte nei nostri occhi quando ci guardiamo allo specchio. Anche io mi smarrisco quando lascio che siano loro a decidere per me. In questi giorni penso alle famiglie divise delle zone rosse e gialle. Penso "come faranno a stare lontani e a sopportare a distanza l'incertezza?". Penso agli amori, alle relazioni che fanno della mobilità il loro nutrimento. La parola crisi ha sempre generato nuove energie… creazioni inaspettate e imprevedibili, tempi nuovi per l'umanità. Facciamo che arrivino meraviglie anche nelle nostre case, inventando nuovi modi per volerci bene e seminare il futuro. #resilienza #nopanic #staystrong