Carlotta Mantovan nuovo amore e cambio look: l’ex moglie di Frizzi torna a sorridere

Carlotta Mantovan è stata il grande ed unico amore di Fabrizio Frizzi. I due si sono conosciuti nel 2002 e sono convolati a nozze nel 2014. Un amore grandissimo, pulito e tenero, mai scalfito da nessun pettegolezzo o rumors, che purtroppo si è interrotto con la prematura scomparsa dell’amatissimo presentatore, deceduto il 26 marzo del 2018 a causa di una malattia.

Carlotta Mantovan e l’amore per Frizzi

Riservata, elegante, raffinata, mai fuori luogo, la giornalista Carlotta Mantovan in questi anni ha avuto un profilo molto basso ed ha cercato di tenere quanto più lontano possibile il suo dolore dalle telecamere e dai riflettori.

Questo anche per amore della piccola Stella, la bimba avuta da Frizzi. Pian piano ha cercato di riprendersi dalla sofferenza per la scomparsa di suo marito e con il tempo ha deciso anche di riaffacciarsi, con gradualità, nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo infatti vista debuttare al fianco di Antonella Clerici (grande amica di Fabrizio Frizzi) nel programma Rai Portobello ed ultimamente salire sul palcoscenico del Festival della Canzone italiana.

Amadeus, infatti, presentatore di Sanremo e direttore artistico della kermesse, ha voluto che presenziasse in memoria di Frizzi. Una partecipazione, la sua, che ha commosso il pubblico e i telespettatori, nel ricordo di un uomo e di un professionista che rimarrà per sempre nei cuori di tutti.

La nuova vita dell’ex Miss

Carlotta e Frizzi si sono conosciuti durante una edizione di Miss Italia, lei era una concorrente, lui il presentatore. Un colpo di fulmine in piena regola che li ha portati a non lasciarsi mai più e che li ha condotti poi sino alle nozze.

I chiacchiericci sull’inizio della loro relazione non sono di certo mancati e sono stati in molti a mettere in discussione il loro sentimento per via della notevole differenza di età: ben 24 anni. Ma loro sono stati più forti dei rumors e sono andati avanti per la loro strada, difendendo fino all’ultimo quell’amore pulito e travolgente. (Continua dopo la foto)

Oggi la Mantovan, tra le altre cose, si dedica all’equitazione, sua grande passione. La conduttrice ha la passione per i cavalli e il suo profilo Instagram è pieno di foto che la immortalano con il suo grande amore. Ha inoltre anche cambiato look: via i capelli lunghi per fare spazio ad un caschetto sbarazzino e semplice che la rende ancora più bella e chic.