Paolo Bonolis e Luca Laurenti ‘rubano’ il posto a Maria De Filippi: ecco cosa accadrà

Avanti un altro prende il posto di Amici di Maria De Filippi

Ebbene sì, Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti viene promosso in prima serata. Infatti, salvo cambiamenti di palinsesto per l’emergenza Coronavirus, il primo appuntamento in prime time verrà trasmesso sabato 16 maggio 2020. Quindi una settimana dopo dopo la conclusione di “Amici All Star”, torneo del tradizionale talent show di Maria De Filippi.

Infatti dopo la proclamazione del vincitore della 19esima edizione, andranno in onda quattro puntate speciali dove vedremo ex talenti nati nella scuola scuola televisiva Mediaset e altri artisti italiani. Quindi la prima puntata di Avanti un altro si andrà a sfidare con la finale dell’Eurovision Song Contest, sempre se il Festival europeo non venga rinviato per quello che sta accadendo in tutto il mondo.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti non hanno litigato

È pensare che un paio di settimane fa Paolo Bonolis e Luca Laurenti, I due conduttori storici di Avanti un altro erano finiti al centro dell’attenzione per una presunta discussione avvenuta dietro le quinte dello studio 1 del centro Elios di Roma. Un’indiscrezione che faceva pensare che i due artisti capitolini e amici di vecchia data avrebbero chiuso la lunga collaborazione professionale trentennale.

Rumor che è stato prontamente smentito da parte di Marco Salvati, autore del game show di Canale 5. Infatti al portale Fanpage ha rimarcato che il rapporto tra il Maestro e il marito di Sonia Bruganelli è più che solido. Quindi emergenza rientrata.

Avanti un altro: quante puntate andranno in onda in prima serata?

C’è da dire che al momento non sappiamo quanti appuntamenti di Avanti un altro andranno in onda nel sabato sera di Canale 5. I vertici di Mediaset hanno inserito il game show giunto alla nona edizione nei palinsesti di aprile e maggio.

Quindi, con molta probabilità le puntate saranno in totale tre, ma non è escluso che il la storica trasmissione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti possa far parte anche nella programmazione del mese di giugno 2020.