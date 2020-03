Uomini e Donne, la reazione di Armando su IG dopo lo scontro con la De Filippi: “Rotto il…”

Lo scontro tra Armando Incarnato e Maria De Filippi a Uomini e Donne ha generato davvero molto clamore, ancor più interessante, però, è la reazione del cavaliere su IG. Dopo tutto quello che è accaduto nel corso della messa in onda di venerdì 6 marzo, il protagonista si è riversato sui social per sfogarsi sul brutto episodio.

Nel caso specifico. il napoletano si è scagliato contro tutti coloro che si sono presi la briga di attaccarlo e non è mancata anche qualche frecciatina contro la padrona di casa. Vediamo nello specifico cosa ha dichiarato.

Lo sfogo di Armando su IG

In seguito alla figuraccia fatta a Uomini e Donne, Armando ha pubblicato alcuni contenuti sul suo profilo IG in cui ha chiarito alcuni punti. In primo luogo, il cavaliere ha reso privato il suo account. Ad ogni modo, alcuni utenti gli hanno inviato la richiesta di “Segui” pur di poterlo insultare liberamente. Incarnato ha esordito dicendo che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutti, infatti, hanno commesso degli errori e non per questo c’è bisogno di accusare in questo modo.

Inoltre, il cavaliere è tornato anche sulla questione della lite con la presentatrice del talk. Quest’ultima ha pesantemente redarguito il concorrente in quanto ha infierito con delle insinuazioni verso una donna che ha un figlio a casa che la guarda. Ebbene, in merito a questo argomento, l’uomo ha detto che si è stufato di sentire tirati in ballo costantemente questi figli.

Incarnato chiederà scusa a Uomini e Donne?

Non sarebbe la prima volta che Veronica prova a mettere a tacere alcuni suoi comportamenti potenzialmente ambigui per tutelare suo figlio. Dinanzi quest’ultima richiesta di silenzio da parte della conduttrice a Uomini e Donne, Armando ha sbottato su IG dicendo di essere stanco. Se una persona non vuole che il proprio figlio venga a conoscenza o possa essere turbato da alcune situazioni, allora farebbe bene a rimanere a casa.

A quanto pare, dunque, l’esponente del parterre maschile non è affatto pentito del modo in cui si è comportato in puntata. Considerando l’astio mostrato da Maria nei suoi confronti in questa circostanza, però, sembrerebbe a molti necessario porgere delle scuse.