Francesca Fialdini brama il Festival di Sanremo? Parla lei

Francesca Fialdini vuole ad ogni costo il Festival di Sanremo? La conduttrice risponde

Il nostro Paese ha sicuramente visto giorni migliori di quelli a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane. Colpite dal Coronavirus tantissime famiglie devono passare questi giorni separate, ed è proprio a loro che la bellissima conduttrice Francesca Fialdini dedica il suo pensiero sui social.

Sa quanto sia difficile stare lontani dalle persone care, perlopiù per cause di forza maggiore. Al contempo, però, non drammatizza perché peggiorerebbe solo la situazione. La gente ha bisogno di positività, di un’iniezione di fiducia per tenere duro. Che, in fondo, è lo stesso spirito con cui la 40enne entra nelle case degli italiani ogni domenica a Da noi… a ruota libera.

Talento fatto in casa

Francesca Fialdini è un ottimo esempio di donna in carriera che non ha bisogno di sotterfugi affinché qualcuno ne riconosca il talento. È un inno alla dolcezza, all’educazione e alla sensibilità, come ben ha sottolineato il suo ex prof Maurizio Costanzo. Tra i tanti esempi di tivù aggressiva, dove spesso le buone maniere vengono dimenticate, lei va controcorrente.

Le esperienze accumulate sul piccolo schermo, compresa quella piuttosto problematica a La Vita in Diretta (“problematica” per i frequenti screzi con Tiberio Timperi, poi risoltisi al meglio), l’hanno portata qui dov’è ora. A giganteggiare sulle reti Rai, tanto da occupare la medesima fascia oraria di Barbara d’Urso. La conduttrice partenopea è notoriamente una fuoriclasse negli ascolti e se i dirigenti ti ci mettono contro evidentemente nutrono molta fiducia in te.

La carriera di Francesca Fialdini va talmente a gonfie vele che è lecito sognare in grande. Molto in grande. Nessuno scenario le pare precluso e di questo passo fra qualche anno riceverà magari persino “La” chiamata. Nessun errore ortografico: la chiamata a cui facciamo riferimento è il Festival di Sanremo.

Francesca Fialdini: la (non) candidatura a Sanremo

Diretta artisticamente e presentata da Amadeus, la settantesima edizione è stata un successo senza eguali. Puntare sul talento in casa, quando per un periodo parevano esserci in pole nomi di punta di altre emittenti (Alessandro Cattelan in primis, sotto contratto con Sky), ha dato ottimi risultati. Perciò perché non ripetere la saggia mossa e ricoprire magari un giorno la Fialdini della stessa responsabilità?

Mosso da chissà quali propositi, in calce al post sul Coronavirus un utente scrive che la strada per arrivare a Sanremo è lunga e tortuosa. Provocazione accolta dalla Fialdini. Ognuno ha le proprie ambizioni, scrive la donna, che poi lo “tranquillizza”: Sanremo non è tra queste. Se voleva ferirla non c’è riuscito.