Maurizio Costanzo e Marta Flavi, la verità sull’addio: “Per fortuna ci siamo separati perché…”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano le nozze d’argento

Quasi tutti sanno che prima di convolare a nozze con Maria De Filippi, Maurizio Costanzo è stato sposato altre tre volte. Quest’anno il noto giornalista romano è la regina della televisione italiana raggiungono un grande obiettivo, ovvero le nozze d’argento. Infatti i due professionisti si unirono in matrimonio nel 1995.

Dopo qualche tempo in comune accordo decisero di adottare un ragazzo adolescente, Gabriele che ora è un 29enne. Non tutti ricordano che il conduttore de L’intervista, che tra l’altro prenderà il via da giovedì in seconda serata, con Marta Flavi c’è stato assieme solo un anno. Ma per quale ragione I due presero due strade differenti?

Il matrimonio di Maurizio Costanzo e Marta Flavi

Un po’ di tempo fa Marta Flavi ha rilasciato una lunga intervista radiofonica alla nota trasmissione I Lunatici su Rai Radio2. In quell’occasione l’ex conduttrice aveva parlato della sua carriera nel mondo dello spettacolo e in che rapporti è con l’ex marito Maurizio Costanzo.

I meno giovani di certo ricorderanno il suo programma pomeridiano su Canale 5, ovvero Agenzia Matrimoniale, un format che poi ha dato i natali al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La Flavi è il giornalista romano convolarono a nozze nel lontano 1989, ma il matrimonio finì in modo brusco dopo nemmeno un anno. Intervistata in radio, la donna si era lasciata andare ad una clamorosa confessione sull’ex consorte.

Marta disse che per fortuna avevano preso due strade differenti, e se oggi qualcuno le ricordasse che sono stati sposati lei non se lo ricorderebbe. Una vera frecciata velenosa contro Costanzo con cui si è separata per incompatibilità di caratteri.

Marta Flavi parla di Costanzo e Maria De Filippi

Le dichiarazioni di Marta Flavi al programma radiofonico scatenato o una serie di polemiche. Maurizio Costanzo è l’ex conduttrice hanno deciso di mettere una pietra sopra a quella storia e la donna è di nuovo felice al fianco di un’altra persona. A I Lunatici diceva è che nonostante il divorzio lei ha solo bei ricordi sull’ex marito, dicendo che è un uomo a cui è molto legata.

Mentre su Maria De Filippi ha detto che è brava nel suo lavoro, considerandola una manager del piccolo schermo. Ha sottolineato che Queen Mary ha creato dei format trovando un modo molto personale di lavorare in modo sobrio ed incisivo.