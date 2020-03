Can Yaman nel cast di Ballando con le Stelle 2020? L’annuncio ufficiale

Can Yaman concorrente di Ballando con le Stelle 2020? Arriva la comunicazione ufficiale dello show di Milly Carlucci

Tramonta il sogno Can Yaman a Ballando con le Stelle 2020. Negli scorsi giorni sono circolate diversi voci sulla possibile presenza dell’attore turco, star della telenovela campione d’ascolti Bitter Sweet, allo show danzante di Rai Uno diretto da Milly Carlucci.

Sul più bello, quando i fan erano già euforici, arriva la smentita ufficiale. Lo annuncia Best Movie che ha contattato l’ufficio stampa del programma del sabato sera del servizio radiotelevisivo pubblico. Tramite Anna Di Risio si dichiara in veste ufficiale che il rumor è una bufala bella e buona.

La data di partenza

È un rischio implicito del web. Talvolta, anche le ipotesi più fantasiose fanno velocemente il giro e il confine tra realtà e suggestione si assottiglia notevolmente. In Italia Can Yaman ha recentemente preso parte a C’è Posta per Te, come sorpresa chiesta per ringraziare la madre e la sorella, rimastegli accanto durante un periodo di malattia. Da qui a vederlo ogni sabato in prima serata ce ne passava e infatti il pettegolezzo va adesso cestinato.

Altro scenario da escludere riguardo Ballando 2020 concerne il presunto slittamento. Qualche ora fa si era parlato di un eventuale rinvio della data di messa in onda della prima puntata a causa del Coronavirus. Attualmente la data di partenza fissata resta quella annunciata nel corso delle ultime settimane, ossia il 28 marzo.

Lo spettacolo, seguito da milioni di telespettatori, durerà due mesi circa, concludendosi il 23 maggio, salvo cambiamenti di palinsesto. Sfiderà sempre Amici di Maria De Filippi, un confronto che va avanti da parecchi anni, spesso con l’affermazione della Carlucci.

Can Yaman a Ballando con le Stelle 2020: la risposta ai rumor

Anche nella nuova edizione la giuria sarà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidente), Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tra le fila dei ballerini lascia invece Samanta Togni, che intraprenderà nuovi percorsi professionali.

Per quanto riguarda invece i concorrenti sono sicuri Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, l’attore Gilles Rocca, il pittore Antonio Maria Catalani (noto col nome d’arte di Holaf) e Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta. Sono papabili pure la conduttrice Rai Elisa Isoardi e gli attori Veronica Pivetti e Paolo Conticini. L’intero cast verrà ufficialmente svelato durante la giornata di giovedì 12 marzo, mediante delle clip in vari programmi di Rai Uno del day time.