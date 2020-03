Chiara Ferragni e la sua reazione al Coronavirus

Paura tra i vip

La famosa influencer fa un annuncio che coglie tutti di sorpresa. In un video chiede a tutti di fare attenzione e usare intelligenza e buonsenso. Chiara Ferragni ammette che in questo periodo sta perdendo molte opportunità e alcuni lavori vista l’emergenza nazionale.

Lei stessa però invita a non farsi prendere dal panico e a non mollare perché sicuramente ci sarà una ripresa. In un momento così delicato tutti aspettavano una notizia del genere e i suoi sostenitori ascoltano le sue parole con entusiasmo. La giovane Chiara riesce ad arrivare a tutti grazie alle sue storie su Instagram. Le sue dichiarazioni fanno già il giro sui vari social.

Una decisione inaspettata

Chiara Ferragni decide di non partire e di non proseguire con alcuni impegni di lavoro per godersi Fedez e la sua famiglia. Milano fa parte della zona rossa e al momento restano lì. Salta il viaggio della Ferragni già programmato a Parigi e anche un safari. Dopo questo annuncio così apprezzato non mancano commenti negativi.

Alcuni ritengono banale il suo intervento e la accusano dicendo che le sue parole siano solo un’altra trovata per avere like. Chiara però decide di rispondere a queste accuse che la fanno arrabbiare, dicendo che quando vuole raccogliere like le basta pubblicare foto. Aggiunge che non ha bisogno di notorietà in una situazione così brutta come questa epidemia.

La paura del Coronavirus è diffusa anche tra i personaggi famosi, molti hanno pubblicato foto con la mascherina. Tra questi anche Giulia De Lellis, Elisabetta Canalis e Taylor Mega. Il consiglio che da anche Chiara Ferragni è di lavare spesso le mani e fare qualche sacrificio.

Una notizia molto attesa

L’estate è vicina, è gia pronta anche la nuova collezione di costumi firmata Chiara Ferragni. I modelli avranno sicuramente successo grazie ai colori e ai disegni molto alla moda. Appena l’emergenza nazionale sarà risolta si potrà pensare anche a questo genere di acquisti e la Ferragni sicuramente farà una bella pubblicità. Si spera molto presto.