Alessia Mancini e Flavio, dove vivono? Casa perfetta ed elegante regno d’amore

Alessia Mancini e Fabio Montrucchio sono una delle coppie più belle ed amate del mondo dello spettacolo. Riservati, eleganti, mai sopra le righe, vivono il loro amore, per quanto è possibile lontano dal gossip.

Infatti mai nessun chiacchiericcio ha scalfito la loro storia d’amore che va ormai avanti da ben 15 anni. Un matrimonio longevo e senza ombre. Di loro conosciamo molte cose, ma avete mai visto dove vivono l’ex velina di Striscia La Notizia e l’ex vincitore del Grande Fratello.

La casa di Alessia Mancini e Fabio Montrucchio

I due vivono in una bellissima casa insieme a Orlando e Mya, i loro due figli nati durante il matrimonio. L’appartamento, da quel che è possibile capire dalle tante foto pubblicate su Instagram è grande e spazioso. (Continua dopo la foto)

Tutto è curato nei minimi particolari e il designe è moderno e decisamente giovanile. (Continua dopo la foto)

La cucina ha colori tenui ed è arricchita da particolari. (Continua dopo la foto)

La confessione a Silvia Toffanin ospiti di Verissimo

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio ultimamente sono stati ospiti di Verissimo. L’ultima apparizione della bella Alessia in tv risale alla sua partecipazione al reality L’Isola Dei Famosi 2018. Di lei, poi, televisivamente parlando si sono un pò perse le tracce, anche se continua ad essere amatissima e molto seguita sui social. Recentemente, però, la coppia si è molto raccontata ai microfoni di Silvia Toffinm, svelando lati inediti della loro storia d’amore e della loro vita personale, che hanno fatto emozionare i telespettatori e la padrona di casa.

Gli innamorati hanno infatti confessato di aver trascorso un periodo della loro vita molto delicato e decisamente poco positivo. Un momento contrassegnato da un fortissimo dolore. La coppia ha infatti rivelato di aver perso un bambino in passato, un aborto spontaneo che li ha fatti molto soffrire. Questo retroscena del loro legame non è mai stato raccontato ai più e per la prima volta i due hanno deciso di parlarne pubblicamente senza remore e reticenze, e con un gran coraggio.