Katy Perry ha fregato tutti quanti: la gravidanza era segreta

Katy Perry ha nascosto la gravidanza da Orlando Bloom: l’attrice rivela come

Katy Perry aspetta un figlio da Orlando Bloom. La coppia nata nel 2016 suggellerà il loro sentimento d’amore, dopo che in passato si era reso necessario prendere una temporanea pausa, durata un anno circa. Quando ormai i fan cominciavano ad abbandonare le speranze di rivederli insieme, la passione li ha travolti. E oggi, fatto tesoro dagli errori commessi in passato, pare abbiano cancellato le divergenze.

Per dare ai fan l’annuncio della maternità Katy Perry la pop star ha scelto un modo parecchio originale: il video del nuovo singolo Never Worn White, pubblicato il 5 marzo scorso. Sin dagli esordi di carriera ha rifiutato qualsiasi omologazione ed è anche questo che delizia gli ammiratori. Perché annoiarsi con la loro beniamina è davvero impossibile, qualche asso nella manica se lo conserva sempre.

Gli escamotage adottati

L’artista metterà presto su famiglia insieme al suo amato, attore di fama internazionale fin dal personaggio dell’abile arciere Legolas, interpretato nella trilogia “Il Signore degli Anelli” del regista neozelandese Peter Jackson. Ma, come in tanti hanno notato, il pancione sfoggiato nel videoclip della cantante evidenzia una gravidanza piuttosto avanzata. Strano, vero?

Quali escamotage ha adottato Katy Perry – perennemente sotto la lente d’ingrandimento – affinché la maternità venisse taciuta? I paparazzi non si sono mai lasciati sfuggire l’occasione di immortalarla. Ecco quindi che i follower della donna l’hanno sommersa di messaggi su Twitter, curiosi di scoprire il trucco escogitato.

Alle diverse domande in proposito la pop star ha risposto scaturendo la sorpresa dei seguaci. L’artista ha ammesso di aver “tirato in dentro” la pancia ove possibile oppure di aver utilizzato una voluminosa borsa per celare le prime rotondità. Il risultato è quello che vediamo, con nessuno (nemmeno il più acuto osservatore) in grado di avvertire “segnali sospetti”. Ce l’ha davvero fatta sotto il naso!

Katy Perry spaventata dal matrimonio

L’estrema riservatezza mantenuta finora dipendeva dalla volontà di uscire allo scoperto nella maniera in cui i sostenitori soprattutto la apprezzano. Intanto il pezzo, ora disponibile, offre altri spunti stuzzicanti.

Nella bellissima ballata romantica l’interprete di Roar confessa al proprio fidanzato di non aver mai portato il bianco (inteso come abito da sposa) e che un po’ il matrimonio la spaventa, ma che è allo stesso tempo desiderosa di provarci insieme. Voci di corridoio parlano di nozze slittate, fissate anzitempo in Giappone con 150 invitati, a causa del Coronavirus.