GF Vip: Adriana Volpe messa in contatto con la famiglia, il comunicato ufficiale

Adriana Volpe ha avuto contatti con la sua famiglia. Ecco che cosa sta succedendo nel reality

GF Vip: Adriana Volpe ha avuto contatti con la famiglia, il comunicato ufficiale

Nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione è un po’ delicata. In primo luogo perché Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che la loro avventura sarà protratta di un ulteriore mese gettando tutti nello sconforto.

Poi, per il problema ben più grave che riguarda il coronavirus. Alcuni vip hanno iniziato a vivere momenti di crisi per gli accordi saltati, per le famiglie. Fabio Testi, ad esempio, ha chiesto al pubblico di eliminarlo così da non perdere i soldi ma di poter andare dalla sua famiglia.

Anche Adriana Volpe, pensando alla promessa fatta alla sua bambina, è in un momento di forte crisi personale. Poche ore fa su di lei è arrivato un comunicato del Grande Fratello Vip in cui il reality informava i telespettatori che la conduttrice ha avuto contatti con la sua famiglia per motivi personali. (Continua dopo la foto)

In molti hanno pensato al peggio, credendo che qualcuno della sua famiglia avesse contratto il virus. Tuttavia, non c’è alcuna notizia su questo. Probabilmente si tratta di qualche problema personale o semplicemente del fatto della necessità di Adriana di dover vedere la bambina o viceversa.

La conduttrice in crisi con il marito?

Per Adriana Volpe il percorso nel programma si è fatto davvero molto difficile. Dopo una simpatia da parte di Andrea Denver, le insinuazioni di Antonio Zequila di aver avuto una relazione con lei quando era più giovane, anche il marito le ha dato qualche preoccupazione.

Quest’ultimo, infatti, le ha scritto una lettera in cui la invitava ad avere un po’ più rispetto del loro matrimonio. Ovviamente per la conduttrice questo è stato un duro colpo che l’ha portata a fare diverse riflessioni. Non solo, ma per la rabbia ha anche trasgredito a diverse regole del reality.

Il televoto

La prossima puntata di Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 11 marzo. Al televoto ci sono Fabio Testi, Asia e Sara. Il pubblico ascolterà l’appello dell’attore e voterà per la sua eliminazione? Nel frattempo in Casa Asia continua ad usare termini come “down” e “handicappato” come insulti e tra Antonella Elia e Valeria Marini la guerra non accenna a fermarsi. Che cosa succederà nelle prossime puntate del reality?