Amici 19: le prime parole di Talisa dopo l’eliminazione

Talisa si è sfogata dietro le quinte dopo l’eliminazione. Ecco le dichiarazioni della ballerina

Amici 19: Talisa è la terza eliminata del Serale

Nella prima puntata del Serale di Amici 19 hanno lasciato il programma due cantanti, ovvero Martina Beltrami e Francesco Bertoli. Nella seconda puntata, invece, solo un concorrente avrebbe dovuto lasciare definitivamente il talent. Alla fine di gironi, votazioni e salvataggi, Talisa è stata eliminata.

La ballerina è stata molto sfortunata perché dopo essere stata scelta per il Serale ha avuto un problema alla caviglia che non le ha permesso di dare il 100%. Per questo motivo, Talisa aveva anche espresso la volontà di lasciare il programma, salvo poi trovare un po’ di positività con il miglioramento delle sue condizioni fisiche.

Le parole di Talisa dopo l’eliminazione

Talisa ha perso il confronto con Jacopo e dopo la sua eliminazione si è sfogata dietro le quinte del programma. La ballerina non smetteva di piangere perché per lei Amici 19 è stata anche una grande famiglia, riferendosi non solo ai suoi compagni d’avventura ma anche ai professori, agli assistenti e tutti quelli che fanno parte della produzione.

Talisa ha ricevuto il premio Marlù di 6.000 euro con l’invito a continuare a ballare perché il successo è fatto anche da tanti passi falsi, errori e porte chiuse in faccia. La ballerina ha affermato che lei non mollerà mai e non si arrenderà mai nella danza, poi ha dato un incoraggiamento ai suoi ex colleghi che ancora stanno gareggiando per la vittoria.

L’amore

Talisa all’interno del talent era la più piccola, di appena 18 anni, e ha fatto dei grandi miglioramenti. La ballerina ha trovato un sostegno e un appoggio dal professore Timor Steffens che ha fatto di tutto per farle superare i suoi difetti e renderla più forte come ballerina e come persona.

Non solo, ma Talisa ad Amici 19 ha anche trovato l’amore. Infatti, è nata una storia tra lei e il ballerino Javier. Timor le ha anche dato la possibilità di poter fare una cena speciale con lui prima della seconda puntata. Chissà se poi a programma terminato, Talisa e Javier continueranno a frequentarsi. Voi che cosa ne pensate?